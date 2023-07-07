翱翔時尚融合傳統　寶璣Type XX飛行錶點燃一觸即發的冒險精神

▲寶璣推出Type XX Chronographe 2067民用款腕錶（左）與Type 20 Chronographe 2057軍用款腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

人們都嚮往那片藍天，戴上寶璣（Breguet）招牌Type XX飛行錶圓夢！近70年來，寶璣Type XX系列腕錶伴隨航空歷史的發展而歷久不衰，成為錶界經典，不僅是隨著飛行員出任務的精密時計，亦是腕錶愛好者的優質選擇，今年品牌將招牌之作重新詮釋，歷經4年研發新款728型機芯，並融合創新設計與現代風格，推出Type XX軍用與民用兩種款式，繼續譜寫飛行錶傳奇，而夏季正是戶外運動熱門時節，戴著走在潮流尖端的飛行錶冒險，流露非凡品味。





▲寶璣為法軍製作Chronographe Breguet N ° 7211 Type 20 MILITAIRE腕錶。

橫跨兩世紀輝煌歷史的寶璣，為錶界樹立不少典範，發明陀飛輪、雙層游絲、報時音簧等，也奠定優雅美學風範展現機刻雕花、寶璣指針、寶璣數字時標、寶璣密署、獨立編號、焊接式錶耳、錢幣紋錶殼等7大經典。品牌與時俱進，與航空史緊密相扣，許多飛行員都曾購入寶璣錶，包括1910年的Alberto SantosDumont、1918年駐扎於法國的美國飛行員、路易．寶璣（Louis Breguet）航空公司、1920年代訪問法國的日本飛行員等，在1950年代初更應法國空軍要求，製作出耐用計時腕錶，規格為黑色錶盤、夜光數字時標、夜光指針、可抵抗壓力和加速度變化的高品質機芯、旋轉錶圈以及至關重要的飛返功能，法軍將此錶款命名為「Type XX」，自此也成為頂級飛行錶的代名詞。





▲Type 20 Chronographe 2057軍用款腕錶的設計靈感源於1955年至1959年間交付予法國空軍的1,100枚腕錶。





▲Type 20 Chronographe 2057軍用款腕錶3時位置的30分鐘累積計時器，較9時位置的小秒盤更大，並新增日期窗。

寶璣的卓越工藝站穩頂級錶地位，上百萬元的精湛之作被收藏家視為夢幻逸品，今年全新發表的Type XX飛行錶更令錶迷驚喜，定價不到60萬元相對親民，成為晉升為寶璣藏家的入門首選。全新設計的Type 20 2057計時腕錶，靈感源於1955年至1959年間品牌交付予法國空軍的1,100只腕錶，沿用當時風格，42毫米精鋼錶殼配備無鐫刻錢幣紋雙向旋轉錶圈，並採用黑色電鍍錶盤與阿拉伯數字時標，指針與錶圈上的三角形標記覆有薄荷綠色夜光塗層，差異在於3時位置的30分鐘累積計時器，如今較9時位置的小秒盤更大，並新增日期顯示窗。





▲Type XX Chronographe 2067民用款腕錶與1950年代及1960年代的民用款Type XX腕錶一脈相承。





▲Type XX Chronographe 2067民用款腕錶的15分鐘累積計時器位於3時位置，12小時累積計時器位於6時位置，小秒盤設於9時位置。

另一只新作Type XX 2067計時腕錶民用款，與1950年代及1960年代的民用款 Type XX 腕錶一脈相承，尤其受1957年的編號2988腕錶影響至深，15分鐘累積計時器位於3時位置，12小時累積計時器位於6時位置，小秒盤則設於9時位置，配有阿拉伯數字時標、指針與錶圈上的三角形標記均覆有象牙色夜光塗層，而42 毫米精鋼錶殼配備帶刻度的錢幣紋雙向旋轉錶圈。兩款新錶的強大內在歸功於寶璣歷經4年前新研發的全新自動上鍊728型機芯和7281型機芯，具飛返功能，動力儲存達60小時，從透明底蓋可欣賞配備如機翼並鐫刻寶璣標誌黑色自動盤的精密機芯。



▲寶璣為兩款全新飛行錶打造728型機芯，具導柱輪、垂直離合、5赫茲振頻以及開創性的歸零啟動系統。

除了優質內在，兩款Type XX飛行錶精緻設計也備受矚目，配有小牛皮錶帶，同時隨錶附一條黑色NATO錶帶，藉由快速更換系統可隨心快速更換錶帶，輕鬆轉換風格，特別是NATO錶帶從二戰時飛行員、領航員所佩戴的帆布錶帶演化而來，輕盈、堅固耐用且佩戴舒適，並流露休閒風格，近年來時尚圈運動風盛行，NATO錶帶因此在錶界大為風行，尤其在戶外運動盛行的夏季，寶璣貼心附上小牛皮與NATO兩條錶帶，讓與正裝或運動裝扮都能完美契合，在夏日展現個人時尚風格，隨時都能戴上飛行錶冒險去！

▲Type XX Chronographe 2067民用款腕錶（右）與Type 20 Chronographe 2057軍用款腕錶均可換上NATO錶帶展露活潑氣息。

寶璣Type XXhttps://www.breguet.com/breguet/typexx/cht/



