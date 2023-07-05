不愛回訊息星座Top 3！第一名喜歡搞失蹤，欲擒故縱讓人猜不透

▲不愛回訊息星座 。（示意圖／翻攝tvn IG）

記者鮑璿安／台北報導

「回訊息」其實是一門很深的學問，看到很多人的手機都會發現，LINE、FB累積了一大堆訊息都沒回，把自己塑造成為大忙人的形象，但其實不是忙到沒時間回，而是根本懶得回，以下就公開「最難回訊息」星座Top 3 ！

Top 3 水瓶座

要讓水瓶座回訊息比登天還難，他們往往有自己的節奏，因為水瓶不太可能會被別人的節奏打亂，所以他們習慣要麼不回、要麼就一起回，導致無意間累積了很多訊息，有種人間蒸發的感覺，所以大家要習慣，如果有急事，千萬別期待傳訊息就能找到水瓶，記得先打電話，可能比較有效果。

Top 2 牡羊座

牡羊座做什麼事情都是看心情，有時候會心血來潮回訊息，但他人若是秒回，牡羊座就開始有壓力，只好裝成很忙的樣子，讓回訊息的速度變慢，一來是怕太快回會不小心已讀別人，二來是怕聊久了沒話聊，變成尷尬局面，所以才會自己掌握回訊息的速度，不希望被別人打破。

Top 1 摩羯座

摩羯座只有工作的事情會馬上回應，不然全都是想到才回，把手機當成裝飾品，而且摩羯會對聊天對象分種類，若是自己聊不來、不感興趣的人，根本沒有回的必要，很常用已讀不回或是不讀不回來敷衍，反之，若是摩羯感興趣的人，摩羯也會欲擒故縱一下，讓人猜不透他們回訊息的速度，所以總結下來，摩羯就是最難回訊息的星座無誤。