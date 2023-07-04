3個觀察找出「佔便宜同事」　小心默默被捅刀還不知

▲職場總會遇到一些惡意的人，可從3個觀察讓你注意小心。（圖／pakutaso、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入下半年，職場的疲憊感也將慢慢增加，這時若來一個愛陷害別人的同事，真的會覺得很心累，即便是自己總是性本善，但在工作中總是會遇到一個天生壞心眼的人，有時比例還真不低，臨床心理師分享，有幾個行為模式能辨識對方是否會挖坑給你跳，若符合其中一個就要小心，因為在利益衝突的時候，他們可是會輕易的把你出賣。

自戀傾向

自戀有很多種面向，而你需要注意的「自戀傾向」，則是針對「沒有實力，自尊卻異常強烈的人」。這樣的人可能在平時相處看不出來，但會在幾個小地方顯現，如出現能幹的同事，就會有不高興的態度，總是會想證明對方做錯事，而不是大方合作，以樹立自己的價值。

或是很喜歡樹立自己的影響力，像是打卡、透露自己跟大人物吃飯、合照，藉由沾光來提升自己的價值，另外一個行為就是總喜歡提當年勇，「我那時在IBM上班的時候就是指導同事這樣做的」、「之前我在美國都是這樣進行專案」，說的都是10幾20年前的事。

追求利益

這類人通常把「我能得到什麼」看得很重，其在乎的利益不僅是錢，也可能是關注、好評、或是後續效應，倘若他覺得自己「未來的利益」受到侵害，會有很大的反應，像是展開纏人的功夫，或是大發雷霆之類的。

通常他的行事風格是「沒回報的不碰」，因為是利益取向，他也鮮少幫助別人，你會發現你總是在幫他，但卻沒有獲得同樣的對待，他們口若懸河的說服你，不幫他好像是自己對不起他，不過在你需要幫忙的時候，他又會用話術說明那是你自己的事、你該自己負責。

高招地否認

這類的同事絕對遠比你想像的多，透過否認來化解落在自己身上的壓力，當開始檢討一個專案時，總會用「我不清楚耶」、「我是聽負責人的吩咐去做的（無論他要你做的事有多不合理）」，或者是用一個理由來解釋自己為何做不到，「資源有限，也就只能做到這樣」、「因為團隊裡有人扯後腿」，找不同的理由去「分散」自己該擔的責任，很可能有一天你就成為他其中一個理由。