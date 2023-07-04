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20萬顆積木「樂高奇幻世界之旅」北高登場　ASAHI快閃酒吧時髦小酌

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▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天到了各式快閃店都出爐，讓消費者上街逛街也能有不同體驗，因應暑假來臨，高雄夢時代與樂高合作，用20萬顆積木打造「樂高奇幻世界之旅」主題，不僅走入樂高天地還能秒環遊世界，上一秒還在荷蘭看風車，下一秒就進到熱帶雨林；日本啤酒品牌ASAHI則推出大人限定快閃店，升級口感搭配時髦小食讓你輕鬆小酌，享受夏日夜晚。

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

每年暑假都不會缺席的樂高，今年以20萬顆積木打造「樂高奇幻世界之旅」異國情境體驗，包括埃及沙漠的人面獅身像、極地冰原的國王企鵝、荷蘭花園的風車與蝴蝶，一直到亞馬遜叢林的美洲豹、大嘴鳥及樹懶，結合樂高拼砌體驗打造4項關卡挑戰，準備讓小孩爽爽玩！

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

「樂高奇幻世界之旅」從6／30至7／16日期間，在高雄夢時代3樓蛋型空間展出；7／28至8／13期間，則北上至統一時代百貨台北店2樓夢廣場登場，由樂高認證大師黃彥智以20萬顆積木拼砌各國的特色代表物，結合深受歡迎的LEGO TECHNIC、CITY、Friends 、DUPLO系列，打造四大主題關卡，完成闖關挑戰，即可獲得樂高鸚鵡，闖關完成至快閃店任意消費再送樂高小包贈禮「30503 動物創意拼」。

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

日本啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，今夏迎來上市37年首次全面升級，強調以經典的暢快口感為基礎，優化技術並強化香氣，為讓台灣消費者實際體驗，也在台北南西商圈設置「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」，邀請上班族在下班小酌抒發壓力。

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧以「Modern Japan潮流日本」為概念，即日起至7／31止，現場提供全面升級的現壓生啤酒，還可搭配乾杯燒肉、鼎旺麻辣鍋、師園鹽酥雞、通庵熟成咖喱，聯手提供的經典小食，還設有VR體驗區，讓體驗者能秒飛日本，身歷其境ASAHI SUPER DRY生產現場。

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

品牌表示，活動期間也同步串聯台北南西中山商圈10家精選餐廳，推出啤酒、餐酒組合等多重優惠。此外在全台指定餐廳，也有進行限時買一送一活動，即起至8／31期間購買ASAHI SUPER DRY系列商品，憑發票登錄LINE官方帳號集點，可兌換品牌限量禮盒、高雄洲際酒店住宿劵等贈品。

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

而近期在南韓人氣爆棚的療癒IP「PINK & VEN」，也來台舉辦專屬的限定快閃店，首發選在年輕族群最愛的南西商圈，地點位於新光三越台北南西店三館一樓門口左側，以可愛的粉色系裝潢打造，加上溫馨俏皮的3D劇情動畫與各式週邊玩偶、吊飾以及文創小物等，讓你親身感受心靈上的療癒體驗。

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）▲夏日暑期百貨特色快閃店。（圖／各業者提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

樂高, asahi, PINK & VEN

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