「精品水桶包」不退流行！Jisoo、Rosé同款多種背法好時髦

文／美人圈

「水桶包」可以說是一款一直都不會退流行的包款，至今演變出許多不同的材質、不同款式的變化設計，像是編織系列就很適合夏天，背起來帶給人一種outdoor的感覺。今天小編為大家推薦2023年最新的精品水桶包，還有收入Jisoo和Rosé背的明星同款喔！

▲精品水桶包不退流行。（圖／GUCCI）



2023水桶包推薦

1：Dior C'EST DIOR 手袋

DIOR的品牌大使Jisoo前陣子現身韓國金浦機場，所搭配的就是這款秋季全新推出的C'est Dior黑色小牛皮中型水桶包。C'est Dior包款可以依據個人使用自由展現手拿或肩背等不同風範。皮革款同時提供摩卡棕、拿鐵白與經典黑等顏色，以浮雕工藝重新演繹品牌名縮寫的代表性Logo，另外還有緹花刺繡帆布、籐格紋標誌性符碼結合拉菲草編織等材質可選擇，展現經典加上不斷創新的品牌風格。

▲C'EST DIOR 手袋，NT$120,000。（圖／DIOR）



2：Saint Laurent LE 37亮面皮革手袋

BLACKPINK成員Rosé四月在Coachella音樂藝術節表演時，IG貼文上背的就是這款夏季新品LE 37亮面皮革水桶包。以極簡的外型搭配上金屬Logo的鉤釦，簡約設計相當時髦。有手柄提把和可拆卸的皮革肩背帶，可變化出肩背、斜背、手提等多種背法，內部還有一個主隔層和一個拉鏈小袋，不用帶錢包也OK。

▲LE 37亮面皮革手袋，NT$96,850。（圖／IG@roses_are_rosie、Saint Laurent）

3：Louis Vuitton Noé BB

LV這款Noé水桶包也是近期超火的爆款！經典Monogram老花帆布外觀，展現品牌獨有的精美風格，低調又不失優雅。這款一共有四個尺寸，Noe BB屬於第二小的，也是小編覺得最適合帶出門的大小，內部是布面的材質，搭配上美美的蝴蝶結既可愛又很有氣質。

▲Louis Vuitton Noé BB，NT$59,500。 （圖／Louis Vuitton）



4：LOEWE Jardinier

這款水桶包採用小牛皮製成，以園丁使用的水桶作為設計發想，包上有LOEWE突出的浮雕logo，使用抽繩開關搭配人字紋棉質帆布的材質，讓包包散發出一種休閒的感覺。除了鮮豔的黃色，還有咖啡色、紅色和草綠色可以選擇，全都非常適合當成夏日單品做搭配。

▲LOEWE Jardinier，NT$47,068。（圖／LOEWE）



5：Prada 皮革水桶袋

Prada這款黑白兩色相間的柔軟皮革水桶袋，設計看似簡單卻不失時尚感。手袋上有品牌經典的三角形標誌，搭配可更換的兩種肩帶，一種是細的皮革材質，另一種綴以對比色的標誌刺繡，可用作斜背袋或掛肩袋，袋子裡頭還有設計一格小夾層可以放卡片，也是非常實用的一款水桶包。

▲Prada 皮革水桶袋，NT$93,000。（圖／Prada）



6：Celine 平滑牛皮革BUCKET 16手袋

Celine今年也新推出一款百搭水桶包！同樣屬於極簡風格的水桶包款，金屬材質的轉鎖開關上印有小小的品牌名，同樣有掛肩、斜背及手提多種功能，還有一個可拆除拉鍊收納內袋，顏色上有黃褐色和軍綠色兩種選擇，適合喜歡低調款式的人購入。

▲平滑牛皮革BUCKET 16手袋，NT$94,000。（圖／Celine）



7.：Chloe small woody basket

這款小型Woody籃子採用緊湊的圓形籃子形狀製作，營造出輕鬆的夏日態度，由肯尼亞的獨立女工匠採用與Mifuko合作的天然纖維編織而成。籃子配有束帶和長皮革肩帶，適合肩背和斜背，底下還有皮革印製的品牌Logo，細節做的非常到位。有別於去年出的基本色，今年的鵝黃色和單寧色更為吸睛，繽紛的色彩也更適合夏天。

▲woody basket，NT$22,700。（圖／Chloe）



8：Gucci OPHIDIA GG迷你水桶袋

GG迷你水桶袋屬於Ophidia系列極具辨識度的包款，有別於經典的兩款帆布款式，今季以全新的粉紅色配色登場，令玫瑰金的配件更為亮眼，迷你的包款看起來也很精緻可愛。

▲GG迷你水桶袋，NT$45,486。（圖／Gucci）



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