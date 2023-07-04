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8個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

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▲女性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲善於社交的人也可能會是內向者。（圖／Pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

我們對「內向」一般刻板印象，就是不擅言詞，很不會交朋友，多半都躲在家裡不出去的那種宅男宅女，但令人驚訝的是，其實有些個性開朗善於交際的人，其實也是一種類的「內向者」，這類內向的人擁有充足對外溝通的技能，只是他們選擇執行而已，根據美國生活網站《BUSTLE》的內容，有9個特徵判斷其實你是屬於內向性格。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

處理社交的方式不同
內向者並非是孤僻、害羞的人，而是會依照自己需求處理他的社交空間，商業專家Rachel Ritlop表示，內向的人很害羞是一種誤解，事實上他們會依自己的需求調整對外的溝通方式，例如我是「內向」且「合群」的人，在一場聚會之後，我會用幾個小時的獨處來調適。

聆聽比說話多
可以觀察到內向者通常喜歡聆聽，不喜歡絮絮叨叨地閒聊，整體而言他們喜歡觀察多過發表自己的意見。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

獨立完成工作
內向的人在工作上比較能獨立完成作業，也因為他們喜歡觀察有關，但這不代表他們跟其他人合作會有障礙，只是對他們而言，能夠自己獨立作業通常更能得心應手。

需要獨處
雖然可以完成許多社交行程，但內向的人確實在進行交際時，會感覺比其他人花上更多心力，在跟朋友出門旅行之後，總是想需要獨處兩三天進行「充電」，這樣屬於自己的時間會讓你感到恢復很多能量，你總是享受這些時光。

▲兩性,女性。（圖／unsplash）

謹慎地做決定
喜歡觀察跟反思、跟自己對話是許多內向者的特色，所以在面臨決定時，他們總是非常謹慎，有左思右想重複考慮的狀況，此時若面對很多社交場合需要參加，往往都會感覺很疲累，在做決定的時候，內向的人不想花其他精力去交際。

喜歡低刺激性的環境
比起吵雜的地方，更喜歡在安靜的環境中生活，內向的人很少會覺得無聊，反而在這樣的環境下是種享受，盡情放空。

喜歡跟頻率對的人說話
內向的人很挑朋友，只跟理解自己性格的人，才會說出心底話，而且很可能是滔滔不絕的說著。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

獨處也不會無聊
獨處是內向者最重要的心靈撫慰之一，而且其實獨處時他們可以做很多事，可以閱讀、放空、運動、只跟自己對話等等，跟自己相處是一段非常必要的時間，有些內向者雖然對於跟其他人相處沒有問題，但對於長時間的熱鬧行程如家庭旅遊，還是會有一些不安感。

對細節很敏銳
內向的人善於觀察環境，當你發現你比別人在意更多小細節，很可能就是因為你的意志使然，謹慎與掌握環境是你的長處。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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