夏日「不同身型」背心穿搭技巧　削肩款超氣質、肉肉臉選V領最修飾

文／美人圈

夏天最適合穿上清涼的背心，手臂少了袖子腋下超級涼爽，偶爾還可以小露性感，但是有許多女孩因為手臂肉或是有小腹不敢穿背心。今天小編來教大家「不同身形」背心該怎麼搭，不僅可以修飾到妳不滿意的部位，還可以凸顯優點，讓背心穿得更顯瘦！

背心穿搭技巧

1：肩膀寬的女孩

肩膀比較寬的女孩，建議可以選擇「寬肩帶背心」來修飾肩型，也可以選擇剛好可以遮住副乳、腋下不擠肉的款式，視覺上看起來會更加顯瘦。

▲背心洋裝。（圖／OB嚴選）

2：手臂肉肉的女孩

許多女生不敢穿背心，就是因為手臂看起來比較有肉，這時就可以選擇「落肩款」的背心，比一般的背心多出那麼一小塊，竟然能讓手臂看起來細了一圈，真的超神奇！

▲落肩款的背心適合肉肉手女孩。（圖／首爾妹）

3：有小腹的女孩

有小腹的女孩可以反利用背心去遮自己的缺點！選擇「雪紡」或是「亞麻」這種寬鬆的材質，不會緊貼著身體，稍微有點oversize的慵懶感，就可以完美遮住小肚肚啦。

▲雪紡材質可營造oversize的慵懶感。（圖／OB嚴選）

4：扁身的女孩

許多瘦瘦的女孩也會因為覺得自己身材不夠有料，而不喜歡穿背心，這時小編推薦妳選擇「短版」背心，露出最傲人零贅肉的肚子，直接讓別人羨慕沒有小腹的妳。

▲短版背心最適合零贅肉女孩。（圖／PAZZO）

5：脖子較長的女孩

有些女孩因為脖子比較長，害怕布料很少的小背心會讓自己的缺點一覽無疑，但其實只要選擇「削肩」或是「高領」款式，反而能夠凸顯出脖子的美，看起來也非常有氣質。

▲削肩款式增添氣質感。（圖／OB嚴選）

6：短頸的女孩

如果妳是短頸或是臉肉肉的女孩，可以選擇「V領」背心，比起一般平口的背心，胸前的V可以有效修飾臉型，也有視覺上拉長脖子到鎖骨距離的效果，這時可以再搭配一條纖細項鍊，精緻Girl就是妳！

▲臉肉肉的女孩，可以選擇V領背心。（圖／首爾妹）

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