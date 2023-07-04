范冰冰女王氣場爆棚！復古女伶、性感漁網裙大秀長腿，法國高訂周殺出血路

記者李薇／台北報導 圖／范冰冰工作室微博、tonywardcouture IG

大陸藝人范冰冰自從2018年遭到封殺之後，已5年沒有大作品，專心經營自己的品牌與開拓國際市場，最近幾組照片釋出，再度讓網友驚艷她的絕佳消化力，穿上高級訂製服氣場爆棚，讓粉絲直呼「還是得范冰冰才行」！

＃Georges Hobeika 2023秋冬高訂禮服

這次在巴黎高訂周，范冰冰一連釋出多張照片，其中，更參與了黎巴嫩高訂品牌Georges Hobeika走秀壓軸，一般亞洲模特兒在歐美市場普遍不吃香，但沒想到這次竟然能擁有最後展演新作的機會，只見她穿上品牌2023秋冬高訂禮服，湖水藍紗質層層堆疊出華麗線條，巨大廓形裙襬讓她穿上超厚底高跟，完美展演夢幻禮服。

＃Tony Ward 古董高訂禮服

轉場到Tony Ward品牌秋冬高訂秀場，范冰冰不僅受邀看秀，還換上一套絕美的白色古董禮服，滿滿珠飾刺繡的披肩如蝶翼般鋪於肩頸，裡面深V抓皺禮服利用多條珍珠項鍊，讓領口若隱若現，修身魚尾裙襬更顯體態優雅，中分俐落髮型配上髮箍，簡直完美重現復古女伶樣貌，讓禮服美出新高度。

＃Tony Ward 2023秋冬高訂系列

在看秀之前的Tony Ward 2023秋冬高訂系列視覺大片，范冰冰也與其他歐美模特兒同場較勁，只見她身穿一件綠色編織漁網裝，上半身大V領的性感設計，密集編織只到大腿根部，底下就是性感鏤空洞洞裙襬，沒想到意外襯托出她白皙膚色，跟其他模特兒站在一起，簡直艷壓群芳。