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很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在談戀愛中，有些人是一見鍾情派、有些人則是慢熟派，以下這三大星座就屬於很難愛上一個人的類型，只要有一點風吹草動或是危險的感覺，就會讓他們裹足不前，需要滿滿安全感才能付諸真心。

▲星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座的人個性理性又獨立，對於自己的愛情很有想法，他們總想要找到與自己個性契合、理念一致的人，但因為過於理智的去分析兩人感情與習慣，所以很難接納並表達自己的愛意，另一半必須更多傾聽與了解他們的內心世界，才有可能讓他打開心扉。

▲星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 2：天蠍座

天蠍座的人個性深沉又神秘，在愛情裡面標準很高，需要跟對方有著緊密、深厚的感情聯繫，但又常常擔心自己會受到傷害，總是保持著警戒狀態，內在總是充滿矛盾與複雜的感受，需要另一半給予更多耐心，讓他們有安全感、放下戒心，才有機會更進一步。

▲星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座的人感情細膩、小心思很多，對待每一份感情都很認真，但卻需要很多的小心試探，來了解另一半是否跟自己心靈相通，只要有一點感覺到對方不契合或是沒有愛，就很容易退縮，所以常常會在起跑線前躊躇不前，很難跨出第一步，一定要有足夠細節確認對方真心，才有機會突破。

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關鍵字：

星座, 巨蟹座, 天蠍座, 水瓶座, 占卜

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