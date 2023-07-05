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試・開箱／美妝版超火「文藝復興」眼影盤登台！全球最低價當然馬上搶爆

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要擁有亮麗妝容，眼影絕對是不可少的單品，近期更是有不少話題新作登場，喜愛玩色的女孩們趕快收藏起來了！一盤絕無廢色的眼影真的是手殘人救星，隨便畫都有完美深邃妝容。

＃Anastasia Beverly Hills 現代文藝復興眼彩盤，售價1680元

▲Anastasia Beverly Hills,肌膚之鑰,嬌蘭,艾杜紗,Visee,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

在PTT、Dcard上面風吹超大的「文藝復興」眼彩盤，現在不用去國外網站買，直接臨櫃就可以試色擁有，14格絕美配色都是出自文藝復興時期「濕壁畫」為靈感，霧面、光澤通通有，而且質地顯色又好暈染，整體偏大地色與玫瑰紅的組合，真的是亞洲女孩必備，單色或疊擦都超級好看，而且還是官方代理、全球最低價，真的立刻衝櫃位了。

＃肌膚之鑰 星鑽光采四色眼影，售價2800元

▲Anastasia Beverly Hills,肌膚之鑰,嬌蘭,艾杜紗,Visee,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

向來最會製造絕美光澤的肌膚之鑰，總把光捕捉到最耀眼狀態，讓上妝也成為享受，這次全新推出四色眼影盤，簡直為亞洲女性量身訂做，每一個色選在黃皮膚上面，都可以打造恰到好處的深邃感，宛如融入肌膚般的自然妝效，一次多達12個色選，絕對有妳中意的一盤，重點是獨一無二的保濕彈力配方，讓眼影溼潤服貼又不積線，同時釋放最無瑕的顯色光感。

＃嬌蘭 高訂深邃四色眼影盤，售價3350元

▲Anastasia Beverly Hills,肌膚之鑰,嬌蘭,艾杜紗,Visee,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

可以說是四色「眼影天花板」的嬌蘭，在今年秋冬以法式裸色讓女孩打造自然原生妝容，全新推出的兩盤大地色調，無腦上手很可以，細緻光澤與宛如奶油般質地，用過就會上癮，一抹即現乾淨利落的顯色度，薄擦或是疊上都能打造與眾不同的妝感，高雅金色粉盒更是自帶上妝鏡，一盤出門補妝超方便。

＃艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影 #13暖陽橙花，售價480元

▲Anastasia Beverly Hills,肌膚之鑰,嬌蘭,艾杜紗,Visee,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

艾杜紗全新改版之後，相較過往可愛的設計，多了文青大人感的簡約氛圍，雙色眼影更是熱賣到不行的好物，不需要過多層次，快速簡單就可以馬上上手，而且低飽和度的灰階色調，讓眼影更顯質感低調，簡單一抹就有細緻發色度，輕鬆打造日系清新妝容。

＃Visee 柔影全飾眼彩盒，售價370元

▲Anastasia Beverly Hills,肌膚之鑰,嬌蘭,艾杜紗,Visee,眼影,彩妝,。（圖／品牌提供）

開架「CP值之王」Visee每次推出新色總要燒翻女孩荷包，夏季再發限定新色，以繽紛又具有透明感的黃色與淺綠色一秒吸引目光，讓大地色眼妝更增添與眾不同的感受，細緻粉質完全不辜負任何付出的1塊錢，打造精緻眼妝，滿足愛玩色女孩的幻想。

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關鍵字：

Anastasia Beverly Hills, 肌膚之鑰, 嬌蘭, 艾杜紗, Visee, 眼影, 彩妝

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