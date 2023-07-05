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3大「排毒食物」超商就能買到　有助腸胃順暢、膚質更好

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餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲現代人三餐外食，容易累積毒素（圖／unsplash、達志示意圖、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人上班時間長，在家煮菜機率低，有許多人更是每天三餐外食，營養師表示，外食多半都是加工品，雖然多數食品都在法定添加值，但吃太多隱形調味料，身體還是會不知不覺累積許多毒素，有可能造成免疫疾病、皮膚狀態不佳或是腸胃道問題等，其實有3種食物可幫助身體助排毒，而且在超商就買得到，不妨在挑選其中一餐用這些填飽肚。

▲▼超商,便利商店。（圖／達志／示意圖）

地瓜

地瓜除了富含纖維、促進腸胃蠕動外，也是優質的澱粉類，且含有維生素A和β－胡蘿蔔素，加上神經結苷脂，可抑制毒性物質、預防癌症，加上因纖維多，也能促進身體廢物加速排出，幫助避免毒素堆積的狀況，建議可以用地瓜代替白米飯，還有飽足的功效。

▲▼蘋果，地瓜。（圖／pixabay）

燕麥
許多藝人早餐都吃燕麥，因為燕麥含有豐富維生素E，能夠避免細胞老化，加上大量的可溶性膳食纖維，也能促進腸道蠕動，預防便秘的狀況，此外，它最著名的功效就是能降低血液中的總膽固醇，也很方便取得，市面上有單包的燕麥飲，加上牛奶就能輕鬆攝取，而無添加香料的燕麥片，單吃就很好吃，也能當做下午茶充飢的小點。

▲▼燕麥。（圖／Pixabay）

蘋果
蘋果從外到內、從皮到肉都有排毒功效，含有槲皮素可協助清除體內自由基，另外還有有機酸，可以協助運動後的乳酸排除，也有解酒的功效，不但含有膳食纖維，熱量也很低，當正餐、點心或補充能量都很適合。

▲▼蘋果，地瓜。（圖／pixabay）

關鍵字：

排毒, 超商

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