黃體素不足還會老得快！營養師教吃「6種食物」提升雌激素

▲營養師建議女性平時可多吃6種食物，幫助維持黃體素水平。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導

黃體素是卵巢分泌的一種天然雌激素，在女性的生理週期、妊娠中，有著很重要的作用，是女性重要的荷爾蒙之一，而女生體內的黃體素不足不僅會影響生理期不規律、影響受孕，還會讓你老得快。營養師周麗就分享6種堪稱「天然黃體素食物」，能促進黃體素產生，建議女性平吃可以多吃，幫助維持體內激素平衡。

＃奇異果



奇異果的維生素C含量非常豐富，而維生素C不僅可以幫助提高黃體素分泌量，還可幫助糾正噁心反胃、困倦乏力、皮膚粗糙等黃體期的問題。

＃南瓜籽



南瓜籽富含的鋅可以促進腦垂體釋放濾泡刺激素（FSH），一方面鼓勵排卵，一方面刺激卵巢，產生更多的黃體素。

＃橄欖油



橄欖油裡富含的植物固醇，可以做為材料來製造孕烯醇酮，孕烯醇酮可以繼續幫助製造黃體素。

＃鮭魚



鮭魚富含維生素B6，維生素B6也有助於平衡體內激素，同時促進黃體素的產生。

＃羽衣甘藍



羽衣甘藍富含的鎂，不僅有助於保持黃體素水平，還能有助於拮抗雌激素代謝物的分解，進而減少雌激素的優勢。

＃雞肉



雞肉富含優質蛋白質，可以幫助身體製造一氧化氮，一氧化氮能幫助放鬆血管、促進血液循環，進而改善黃體、卵巢的血流，進而產生更多的黃體素。

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