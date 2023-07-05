fb ig video ETtoday search mobile

黃體素不足還會老得快！營養師教吃「6種食物」提升雌激素

>

▲▼ 營養師教吃6種「天然黃體素食物」 。（圖／達志示意圖）

▲營養師建議女性平時可多吃6種食物，幫助維持黃體素水平。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

黃體素是卵巢分泌的一種天然雌激素，在女性的生理週期、妊娠中，有著很重要的作用，是女性重要的荷爾蒙之一，而女生體內的黃體素不足不僅會影響生理期不規律、影響受孕，還會讓你老得快。營養師周麗就分享6種堪稱「天然黃體素食物」，能促進黃體素產生，建議女性平吃可以多吃，幫助維持體內激素平衡。

▲▼ 營養師教吃6種「天然黃體素食物」 。（圖／達志示意圖）

＃奇異果

奇異果的維生素C含量非常豐富，而維生素C不僅可以幫助提高黃體素分泌量，還可幫助糾正噁心反胃、困倦乏力、皮膚粗糙等黃體期的問題。

＃南瓜籽

南瓜籽富含的鋅可以促進腦垂體釋放濾泡刺激素（FSH），一方面鼓勵排卵，一方面刺激卵巢，產生更多的黃體素。

＃橄欖油

橄欖油裡富含的植物固醇，可以做為材料來製造孕烯醇酮，孕烯醇酮可以繼續幫助製造黃體素。

▲▼ 營養師教吃6種「天然黃體素食物」 。（圖／達志示意圖）

＃鮭魚

鮭魚富含維生素B6，維生素B6也有助於平衡體內激素，同時促進黃體素的產生。

＃羽衣甘藍

羽衣甘藍富含的鎂，不僅有助於保持黃體素水平，還能有助於拮抗雌激素代謝物的分解，進而減少雌激素的優勢。

▲▼ 營養師教吃6種「天然黃體素食物」 。（圖／達志示意圖）

＃雞肉

雞肉富含優質蛋白質，可以幫助身體製造一氧化氮，一氧化氮能幫助放鬆血管、促進血液循環，進而改善黃體、卵巢的血流，進而產生更多的黃體素。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

►不吃早餐會變胖？營養師曝真相：做好「飲食3重點」就沒問題

►水煮餐很健康？營養師曝「無油飲食4危害」小心減肥不成還變醜

►肥肚、小腹好難瘦？專家曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

關鍵字：

黃體素, 黃體酮, 雌激素, 荷爾蒙, 生理期, 月經, 飲食, 食物, 補充, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

很難愛上一個人的三大星座！TOP 1一點風吹草動就會退縮、談戀愛超沒安全感

8個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

8個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

管死也能鑽漏洞！「渣男星座Top 3」公開，遠遠比你想得還聰明

肥肚、小腹好難瘦？專家曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物 保養不是越多越好！皮膚科醫師推「極簡護膚法」　3步驟就有感 黃體素不足還會老得快！營養師教吃「6種食物」提升雌激素 3大「排毒食物」超商就能買到　有助腸胃順暢、膚質更好 《黑鏡6》莎瑪海耶克連換兩個大包搶鏡　怒闖公司砸場是女神指定款 不愛回訊息星座Top 3！第一名喜歡搞失蹤，欲擒故縱讓人猜不透 夏季是掉髮高峰！專家曝「3大隱藏危機」，簡單2步養回豐盈髮量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面