戴墨鏡也有用！營養師教你「吃對食物」，避免白內障提早報到

▲吃玉米可以減輕眼睛氧化壓力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活常用3C，白內障不再是老年人專利，用眼過度使得眼睛老花越來越年輕化，營養師高敏敏分享，吃對飲食能幫助延緩預防，記得佩戴墨鏡也能預防白內障。

營養師高敏敏分享，早期白內障發生是不會有任何感覺，連疼痛也不會有，但老年人若患有白內障，最容易引發失明，初期看東西的感覺有點白白霧霧的，這時候到眼科檢查已經太晚。高敏敏指出想要預防或是延緩白內障飲食要注意抗氧化，建議以下補充6種營養：

#魚油中的Omega-3

對眼睛很好的脂肪酸來源，研究發現攝取適量的Omega-3脂肪酸，可以減少白內障的發生。

#花青素

花青素能消除自由基、抗氧化延緩白內障，建議可以從藍莓、桑椹、草莓中取得。

#維生素E

維生素E能幫助抗氧化、消炎，建議適量攝取堅果、植物油補充。

#硒

在水晶體中對抗氧化壓力，建議從牡蠣、蛤蠣、蝦中取得。

#維生素C

幫助降低未來老化所導致的白內障風險，建議補充芭樂、奇異果。

#葉黃素＋玉米黃素

可以吸收藍光，減少眼睛氧化壓力、抗發炎反應，建議可從玉米、菠菜、南瓜中取得。

高敏敏最後也提醒，除了飲食以外，平時生活中也能多一些保養保護，像是大太陽時建議佩戴墨鏡或遮陽帽，可減少紫外線對眼睛的傷害，禁菸能降低水晶體核硬化和白內障風險，建議60歲以上的人，建議定期每年眼科檢查，另外建議控制好血壓和血糖，記得記得用眼50分鐘最好可以休息10分鐘。