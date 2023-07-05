夏季是掉髮高峰！專家曝「3大隱藏危機」，簡單2步養回豐盈髮量

▲想擁有健康又豐盈的髮絲，頭皮清潔和養護都要注意。（圖／翻攝IG@kkmmmkk、@livingproofinc）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

台灣夏季天氣悶熱潮濕，易導致出油頻繁、敏感等多重頭皮問題，當過度清潔或日常護理不當，就容易使頭皮微生態菌種失衡，嚴重可能引發毛囊炎、不可逆的掉髮狀況。韓系頭皮護理專家「呂Ryo」就點出夏季3大隱性落髮危機，並攜手中醫師杜丞蕓提出居家頭皮養護秘訣，教你用「洗＋梳」2關鍵，簡單養回健康頭皮和豐盈髮量。

大多數人在夏季時都很重視油頭、扁塌問題，卻忽略日常基礎養護，導致潛在不可逆的落髮危機，尤其以下3大隱藏掉髮因素最常被忽略。

＃長時間配戴帽類，使毛囊脆弱發炎



長時間配戴安全帽或棒球帽、漁夫帽等造型帽，容易導致頭皮悶熱出油、敏感搔癢，引發毛囊炎，同時壓迫頭皮供血不足，使脫髮更為嚴重。

＃室內外冷熱溫差，加劇頭皮敏感



上班族夏季頻繁出入冷氣房，使頭皮在炙熱及乾燥的冷空氣中切換，容易導致頭皮出油、敏感症狀加劇。

＃高溫曝曬悶熱出汗出油，使細菌增生



夏日氣溫高，頭皮悶熱出汗，若清潔不當，加上紫外線長時間照射，易導致毛囊阻塞、脫水、曬傷，加劇頭皮老化與毛髮脫落。

想要預防落髮，就不能忽略日常頭皮養護，而其中最關鍵的就是「洗加梳」，做好梳頭和洗頭2大重點，讓搭配養護效果加乘，釋放頭皮長期束縛壓力，幫助養出豐盈髮量。

＃梳頭



梳頭有3個黃金時間點，先梳後洗，強化清潔力度；洗後再梳，幫助頭皮紓壓，除了幫助強化髮根強韌度，更能活絡頭皮，預防老化。

1.洗頭前

以刮梳方式清除髮絲表層髒污，喚醒疲累毛囊，加強頭皮新陳代謝，並減少因打結拉扯髮絲使毛囊受損機率。

2.洗護髮時

當清潔完畢，上完護髮產品、髮膜後是梳頭的好時機，能按摩頭皮幫助加強營養導入，深入修護。

3.睡前

預防睡覺時頭髮打結、摩擦分叉使髮絲受損，並可針對肝膽兩經絡的穴道加強按摩，在額頭、太陽穴、側頭部以髮梳按摩、輕敲頭皮，能刺激頭皮活化、生髮，也能改善失眠，幫助入睡。

＃洗頭



夏季頭皮髒污、空氣汙染、日常生活壓力等，都會加速落髮症狀，中醫師指出：「對於頭皮易出油、搔癢的民眾，過度清潔反而會造成出油頻繁，適得其反，建議可嘗試每日按摩頭皮，頭皮穴道密集，適當刺激能幫助提高新陳代謝，有效改善頭皮出油和異味問題」，按摩時建議以髮梳或指腹，按壓沉悶部位，活絡毛囊血液循環，促進毛髮生長，讓頭皮完整釋放壓力，吸收營養，建立健康的頭皮生態。

【建議搭配洗護髮產品】

▲呂 滋養韌髮洗髮精，油性/中乾性/敏感性，400ml，NT$420。

▲juliArt 御用皇家白鑽松露豐盈洗髮精(淨脂)，220ml，NT$2,300。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。

▲Hair Rituel 賦活重升健康髮膜，200ml，NT$2,900。

▲呂 滋養韌髮瞬護髮膜，清爽型/滋潤型，200ml，NT$299。

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