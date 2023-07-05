星巴克台南麻豆「果形門市」開幕　店內看天空、內外都好拍

▲星巴克台南麻豆門市建築設計引發話題。（圖／星巴克提供、翻攝路易莎官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克特色門市越來越有話題，旗下首間「果形建築」的台南麻豆門市，今（7／5）正式對外開幕，以在地名產柚子為主要意象，橢圓形建築以玻璃、鋼板交錯的設計，就像是一瓣一瓣的柚子果肉，也巧妙引進太陽光線，一邊喝咖啡一邊感受南台豔陽；路易莎近期位於內湖蔦屋書店門市也重新開幕，大片落地窗引進陽光，對照書香氣質十足。

星巴克本地首間以柚子意象的台南麻豆門市，取當地盛產的柚子為發想，從門市建物外觀結構，就是擷取自柚子皮剝開後，出現的飽滿果實形狀及紋路，運用輕透玻璃及鋼板實牆的交錯，呈現出片片堆疊、相互對稱的果瓣概念。

門市內設計也延伸柚子意象，細部點綴以籐編再製品，並選用漸層變化的色彩，呼應咖啡果實因烘焙程度不一而呈現出的顏色變化，帶有農作物自然樸實的感覺，內部圓形空間也因玻璃的使用，讓視覺感不覺壓迫，而且富有特色的形狀真的是內外都好拍。

而本次針對台南麻豆門市推出的商品也極富特色，靈感來自柚子花形的「花漾女神玻璃杯」，器皿材質的通透感與虹彩效果，花型造型的高腳玻璃杯上，還點綴女神金屬牌設計，更有質感，此外柚子下寬上窄外型發想的「柚見女神隨行杯袋」，選用麻料材質加上微筒型束口設計，搭配柚子綠的袋身顏色、果肉黃色系提把，無論裡面裝什麼超可愛。

業者表示，即起至8／4推出開幕優惠，憑星巴克台南麻豆專屬隨行卡，即可享點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價；當日單筆消費滿800元，可獲得星巴克摺疊購物袋、當日單筆消費滿3,000元，可獲星巴克多功能摺疊桌。

路易莎咖啡位於內湖蔦屋書店內門市，近期也重新改裝開幕，結合日系大量原木的風格，加上書店內的精巧書本擺飾，讓該門市比其他店點更多了一層書香氣息，大片環形落地玻璃窗設計，讓整體通透感更加開放，引入內湖街景看起來就像是戶外座位，充滿悠閒氣氛。