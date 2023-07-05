「小蘭花」虞書欣新身分曝光！穿MOSCHINO早秋新裝甜辣魅力超圈粉

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星虞書欣因演出《蒼蘭訣》、《月光變奏曲》等戲劇收穫大批粉絲喜愛，她的時尚影響力也獲得MOSCHINO認證，宣布虞書欣成為最新品牌代言人，同時公開了2023早秋系列廣告大片，以她獨特俏皮前衛的態度詮釋新裝，一舉一動超圈粉！

▲MOSCHINO 宣布虞書欣成為品牌代言人。（圖／品牌提供）

「小蘭花」虞書欣穿上了MOSCHINO早秋新裝，平口馬甲式上衣點綴華麗的愛心刺繡印花，略帶復古女王氣息，傳遞品牌強烈的設計語言，露出迷人的鎖骨曲線展現成熟氛圍。另外，本季誕生一系列具有變化性的西裝外套造型，虞書欣以兩截式極短條紋外套搭配胸衣，或是演繹一套長版背心搭配黑粉蓬裙，交織她夢幻又個性的穿著。

▲虞書欣演繹早秋變奏款西裝造型 。（圖／品牌提供）



虞書欣獲得此身分也欣喜表示：「一直以來我都很喜歡MOSCHINO傳遞的率性時尚態度，品牌的革新精神不僅是時裝界的標杆，也值得當下年輕人學習。很榮幸能以品牌代言人的身份與MOSCHINO攜手前行，創造更多精彩時刻。」

▲（左起）張員瑛、秋天、Leeseo、Rei、安俞真、Liz 加入 PUMA Family成為亞太區代言人。（圖／品牌提供）

品牌透過代言人提高影響力，近期韓大勢女團 IVE 宣告加入 PUMA Family，成員包括Gaeul、Yujin、Rei、Wonyoung、Liz和Leeseo成為亞太地區 (APAC) 全新品牌代言人，活躍於亞洲及大洋洲共 15 個不同國家地區，一行人穿著黑白運動裝展現Z世代獨有的青春活力。