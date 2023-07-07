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《偷偷藏不住》趙露思4招高甜穿搭學起來　用小碎花、短上衣穿出少女感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

由趙露思、陳哲遠領銜主演的優酷現偶劇《偷偷藏不住》，暴風創下預約破百萬最快紀錄，在劇中飾演桑稚的趙露思和陳哲遠飾演的段嘉許，從相識到相戀撒糖不斷，而趙露思私服的高甜少女感穿搭更是成為討論話題，這次特別整理4招，一起來偷學高甜「肉絲」的穿搭風格！

《偷偷藏不住》趙露思高甜私服穿搭

1.小碎花

雖然常常榮登被男生說看不懂的單品之列，不過卻依舊是甜美少女必備Item的碎花，其實還是大家可以試試的穿搭之一，不過挑選的訣竅就要跟趙露思這樣挑，她最常選擇的是屬於細緻、而且顏色不會太繽紛的小碎花設計，這樣一來小碎花就會變得優雅甜美的女孩柔美感，像是粉色、寶寶藍、薄荷綠的都蠻推薦，而穿搭碎花還有一個設計細節我們可以偷學起來，就是被人暱稱「肉絲」的趙露思，一直有點嬰兒肥，所以選擇的洋裝都是V領設計，這樣不僅可以展小性感的鎖骨線條，也很修飾臉型！

2.短版上衣

每個女生衣櫃裡隨便都可以抓出好幾件的短上衣也是趙露思的愛用穿搭單品之一，除了基本款的短版T恤之外，露思在短上衣還有許多細節的設計，像是在袖口、衣襬會有小荷葉滾邊，或是澎澎袖、鏤空的設計，這樣無論是配上中性的牛仔褲、工裝褲都還是會非常可愛。

3.荷葉邊

歷久不衰的荷葉邊登場，趙露思的私服中荷葉邊的穿搭也不少，無論是整件的連身短洋裝，或是搭配的荷葉邊飄逸短裙，都能直接讓穿搭中的甜美度大增，尤其是連身的荷葉邊洋裝或連身褲，對於修飾身形也有不錯的效果。

4.寬大T

近年流行的Oversized寬鬆T也可以很可愛！趙露思在街頭感的寬大男友T選擇上，除了單穿之外，大多會以其他的單品做搭配，像是格紋吊帶裙搭上寬大T恤，直接就有了甜美的優雅感，或是搭配上牛仔吊帶褲裝時，就會讓穿搭有俏皮的風格，還有一種是將寬鬆大T恤直接搭配上粉色長裙，再加入寬版腰帶，讓街頭感的Oversized上衣保持寬鬆感卻依舊能展現身形線條！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 偷偷藏不住, 趙露思, 穿搭

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