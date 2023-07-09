IKEA夏日出遊小物15元起　無印良品攜帶風扇顏值超高

記者蔡惠如／綜合報導

暑假來臨了，許多民眾正計畫著出遊，其實除了很多天的國內外旅遊假期，有時利用周休二日來場輕旅行也不錯，可能是簡單的野餐郊遊，或者是要過夜的露營等，也能好好充電迎接下半年挑戰，IKEA近期針對夏日出遊，從眾多商品選出特色小物提供消費者旅行建議，單品15元起就能買到；無印良品也有不少高顏值好物，讓消費者在夏日出遊時質感更升級。

▲SKYNKE購物袋（左）原價29元，官網特價15元；RUMPLING環保購物袋（右）原價69元，官網特價29元。（圖／IKEA提供）

夏季出遊也可以很隨性，只要備好一些商品，就能讓野餐、戶外活動更舒適，IKEA近期選出幾款適合夏季出遊的小物，有些只要百元以下，輕鬆升級假期不委屈，包括裝載力十足的鯊鯊購物袋、美型的折疊購物袋，還有不需電線的吊燈、露營燈，輕鬆裝載食物的保冷袋、折疊保鮮盒與水瓶等。

▲SOMMARFLOX保冷袋原價349元，官網特價279元；ENKELSPÅRIG水瓶原價149元，官網特價69元。（圖／IKEA提供）

▲FJÄRMA折疊式保鮮盒，原價199元，官網特價99元。（圖／IKEA提供）

其中百元以下包括摺疊購物袋，特價只要15元，還有超能裝的鯊鯊購物袋，也只要69元，特別介紹FÄLTMAL靠枕，可以當做靠枕、枕頭使用，打開拉鍊馬上就變成簡易睡袋，也能當棉被使用，無論是睡午覺或是想休息都很好用，原價1,499元，官網祭出特價749元，直接5折不到，是出手好時機。

▲FÄLTMAL靠枕，官網特價749元。（圖／IKEA提供）

日雜貨品牌無印良品也有夏日出遊提案，採用簡單卻有質感的設計，讓你出遊也很文青，其中最後矚目的就是純白色的攜帶式電風扇，可折疊的設計方面站立起來使用，也能一秒切換手持，讓你怎麼用都很順手。

▲充電式輕巧型隨身風扇，售價349元，使用USB電源驅動。（圖／無印良品提供）

針對重視防曬的旅人也可考慮在長時間曝曬下戴上有簷遮陽帽，讓大片遮布遮擋豔陽，保護頭、臉及頸部肌膚。有簷遮陽帽不配戴時可摺疊收納，不擔心變形的同時也能節省背包空間。此外長賣款的微粒貼身靠枕，在旅途中可作為休憩時的枕頭或背墊使用，分為一般款、附帽款與中細型，顧客可依據需求與習慣挑選。

▲有簷遮陽帽790元（左），為了不妨礙活動，鈕扣設計扣在下巴下方；微粒貼身附帽靠枕（右），售價699元。（圖／無印良品提供）