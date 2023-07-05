巴黎高訂周／劉詩詩看香奈兒秀「繁花盛開塞納河」　DIOR揭曉古典女神衣櫥

記者鮑璿安／綜合報導

男裝周落幕之後，2023秋冬巴黎高訂周接力盛大登場，大陸女星劉詩詩飛抵巴黎欣賞香奈兒高級工藝之美，本季以巴黎女性大膽無畏的著裝態度為視角，模特兒提著花籃、遛狗走上石板路，處處盛開花朵刺繡，讓過往遙不可及的高訂多了一絲生活化的真實感。DIOR 2023-2024 秋冬高級訂製服系列則以女神崇拜為依歸，將經典象徵重新詮釋成為當代風格。

▲劉詩詩飛往巴黎看香奈兒 2023/24 秋冬高級訂製服系列大秀。（圖／翻攝劉詩詩微博）

香奈兒 2023/24 秋冬高級訂製服系列





▲河岸碼頭處就是大秀伸展台 。（圖／品牌提供）



這場秀始於河岸碼頭處，香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）構想以塞納河畔為背景的高級訂製服大秀，由凡妮莎帕哈迪（Vanessa Paradis）詮釋巴黎女性的風格，除了香奈兒專屬的黑白色系外，畫家爭相描繪的水果籃題材與 1970 年代巴黎女性愛用的竹編籃相互呼應，而嬌嫩的花朵與野生水果、草莓與黑莓綻放在刺繡作品上，由斜紋軟呢、真絲雪紡、烏干紗和蕾絲鑲飾材質的組合，道出了女性的浪漫情懷。

▲嬌嫩的花朵與野生水果、草莓與黑莓綻放在刺繡作品上，由斜紋軟呢、真絲雪紡、烏干紗和蕾絲鑲飾材質的組合。（圖／品牌提供）

▲第48套造型以白紗收尾。（圖／品牌提供）

在香奈兒品牌設計歷程中，其實有不少受到男裝而啟發的元素，這次將薄透罩衫繫上腰帶搭配金色斜紋軟呢褶裙，華麗精緻的背心式上衣，細直條紋長褲與男士西裝背心，打破常有搭配形式，碰撞出幹練又率性的面貌。最後第48套造型，按照多季傳統以純潔白紗收尾，如雲霧般的頭紗、荷葉邊蝴蝶結、瑪莉珍鞋元素，構建了香奈兒高訂世界中的完美結尾。

DIOR 2023-2024 秋冬高級訂製服系列

▲DIOR選在巴黎羅丹美術館呈現2023-2024 秋冬高級訂製服系列，合作藝術家Marta Roberti 將手工刺繡打造成壁畫 。（圖／品牌提供）



DIOR選在巴黎羅丹美術館呈現2023-2024 秋冬高級訂製服系列，藝術家Marta Roberti 曾說：「我研究過許多不同女神的畫像，這些作品中通常都會伴隨動物一起出現。我會去刻意模仿他們的姿態，揣摩姿勢與動作中的特點，直到內化成為我自己創作的一部分。」





▲ 拖曳及地的線條融合薄紗褶皺、恣意蔓延的花草刺繡，賦予蓬勃生機。（圖／品牌提供）

這一理念給了Maria Grazia Chiuri啟發，透過高訂手法將古典女神重現在世人面前，主色調從白色、米色、銀色和淡金色開始，以古典主義雕像與神廟柱子輪廓轉化於夾克與大衣上；品牌經典設計Bar Jacket也無違和融入，收腰輪廓的白襯衫搭配長裙散發女神魅力，象徵純潔的珍珠以銀線縫製於刺繡上，各式拖曳及地的禮服融合薄紗褶皺、恣意蔓延的花草刺繡，賦予蓬勃生機。而傳統宗教服飾中的斗篷被點綴刺繡，代表工藝之美的延伸和傳承。

▲象徵純潔的珍珠以銀線縫製於刺繡上 。（圖／品牌提供）