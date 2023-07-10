芭蕾舞鞋穿搭超紅！8雙推薦甜美減齡　Jennie、高允貞都在穿

文／美人圈

2023春夏「芭蕾舞鞋」再次回歸，從秀場上到明星私服、時裝等等都可以看到芭蕾舞鞋的蹤影，高允真、BLACKPINK Jennie都是芭蕾舞鞋愛好者，其實芭蕾舞鞋不只有甜美裙裝的印象，本季芭蕾舞鞋有多款造型，搭配牛仔褲、工裝褲也可以穿出時髦率性的氛圍！這次一起看看夏日芭蕾舞鞋穿搭及精品夏日芭蕾舞鞋穿搭推薦，快一起入手一雙吧！

夏日芭蕾舞鞋穿搭超紅！連韓星都在穿

從Miu Miu在2022春夏大秀後再次將低腰LOOK、芭蕾舞鞋風潮帶回時尚界，且一路火到現在，也可以在許多韓星私服中看到芭蕾舞鞋的搭配，高允真就以一身蕾絲洋裝做搭配，還內搭網襪，讓整體甜美的風格中帶了一絲暗黑個性感。

▲高允真。（圖／IG@goyounjung）



BLACKPINK的Jennie更是在世巡演唱會中多次以芭蕾風格的穿搭登台，更搭配實際上常出現在芭蕾舞者腳上的襪套，讓芭蕾舞鞋更加優雅，重新帶起芭蕾舞者風熱潮，也在外網及小紅書上引發高度話題。

▲BLACKPINK Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

搭配度極高！甜美減齡不出錯

Jessica也完全是芭蕾舞鞋愛好者！私服中可以看到多種芭蕾舞鞋的搭配，不僅搭配套裝展現知性甜美的氣息，也可以搭配皮衣及牛仔褲，穿出率性幹練的氛圍，芭蕾舞鞋真的比想像中實搭！

▲Jessica也是芭蕾舞鞋愛好者。（圖／IG@jessica.syj）

2023精品芭蕾舞鞋推薦

1：CHANEL 芭蕾舞鞋

CHANEL這雙在2022/23的Métiers d'art工坊系列中登場，以小牛漆皮為主，白黑點綴的設計優雅不過時，搭配鞋跟的金屬CHANEL雙C Logo，增加精緻的小細節，微微尖頭的設計也可以有延伸腿型、讓腿顯得更修長的效果。

▲CHANEL 芭蕾舞鞋，NT$34,000。（圖／CHANEL）

2：Miu Miu 皮革芭蕾舞鞋

Miu Miu將芭蕾舞鞋的經典設計重新詮釋，以弧線的輪廓搭配增高的厚底設計，對於小個子的人來說更具增高及顯腿長的優點，另綴於對比色的扣飾增添獨特氣息。

▲Miu Miu 皮革芭蕾舞鞋，NT$37,500。（圖／miu miu）

3：BOTTEGA VENETA STRETCH 水鑽裝飾平底鞋

BOTTEGA VENETA也有多款芭蕾舞平底鞋，這款以細緻的繫帶設計為主，可以襯托纖細的腳踝與延伸腿型，精緻的水鑽裝飾網狀鞋面不管是搭配裙裝或是牛仔褲都相當時髦，成為讓人無法移開目光的精緻細節。

▲BOTTEGA VENETA STRETCH 水鑽裝飾平底鞋，NT$53,900。（圖／BOTTEGA VENETA）

4：PRADA 漆皮芭蕾舞鞋

PRADA芭蕾舞鞋以漆皮的鞋面為主，圓潤的線條輪廓簡單綴上經典的搪瓷金屬三角標誌，帶出細膩的奢華質感。

▲PRADA 漆皮芭蕾舞鞋，NT$31,000。（圖／PRADA）

5：DIOR D-DOLL 高跟鞋

DIOR這款D-DOLL高跟鞋有點像是融合芭蕾舞鞋及瑪莉珍鞋的款式，亮面小牛皮綴以同色系飾有金色「CD」的搪瓷鈕釦，橡膠方跟不僅在後側有著「CHRISTIAN DIOR」，更在鞋底鐫刻Christian Dior先生的幸運星標誌，展現精緻的細節。

▲DIOR D-DOLL 高跟鞋，NT$30,000。（圖／DIOR）

6：Roger Vivier 鑽扣芭蕾舞鞋

Roger Vivier這款芭蕾舞鞋以黑白撞色的織物為主，相當顯質感，另外搭配品牌經典的方鑽扣飾，不論是搭牛仔褲、短裙都時髦百搭，簡單就可以展現出知性優雅的氣質。

▲Roger Vivier 鑽扣芭蕾舞鞋。（圖／Roger Vivier）

7：Jil Sander 芭蕾舞鞋

Jil Sander這款芭蕾舞鞋紅了很久，特別的是腳踝部位的踝圈設計相當有造型感，編織平底便鞋則帶出率性的氛圍感，微微尖口的設計可以延伸腿型，是一款兼具時髦及實穿的單品。

▲Jil Sander 芭蕾舞鞋，約NT$20,000。（圖／Jil Sander）

8：FERRAGAMO 蝴蝶結芭蕾舞鞋

FERRAGAMO這款芭蕾舞平底鞋最大的特點就在方形楦頭上飾以兩個重疊的蝴蝶結與金屬標誌，顯得更加別緻，鞋身採用特殊結構，更強調兼具美感及柔軟的實穿性。

▲FERRAGAMO 蝴蝶結芭蕾舞鞋，約NT$24,000。（圖／FERRAGAMO）

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