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Roger Vivier超懂夏季！「水洗丹寧」方扣芭蕾舞鞋 、亮片刺繡包好消暑

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▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 帶來全新「海洋風單品」，搭上水洗丹寧材質超消暑 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

盛夏時節來臨，清新消暑的丹寧材質一躍而上時尚關鍵字，這回法國鞋履配件品牌Roger Vivier帶來全新「海洋風單品」，為招牌方扣鞋款、配件包款換上新裝，色澤較淺的水洗丹寧材質，藉由晶瑩珍珠或閃亮水晶鑽扣的點綴搭配超夢幻，必買品項一次揭曉！

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲大幅運用丹寧材質於鞋履、包款與配件設計上 。（圖／品牌提供）

Roger Vivier以蜿蜒曲折的逗號鞋跟（Virgule）聞名，品牌創始人有「細跟鞋之父」美名，近年來不斷以創新材質和當季元素打造新品，這次大幅運用丹寧材質於鞋履、包款與配件設計上，色調則維持清新藍白，帶給人煥然一新的體驗。像是經典方扣元素的Viv' In The City露跟鞋，結合色澤較淺的水洗丹寧材質，成為百搭品項；Viv Run Light水洗丹寧運動鞋則以水晶鑽扣搭配，滿足增高以及奢華享受。

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Viv' In The City水洗丹寧露跟鞋；Gommettine 水洗丹寧方扣芭蕾舞鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Viv Choc水洗丹寧亮片刺繡肩背包；Flower Strass水洗丹寧珍珠花鑽扣腰帶。（圖／品牌提供）

另外連托特包、手拿包等適合日夜不同場合的包型也換上丹寧新裝，更具年輕氣息和經典風格，尺寸更小的配件則有腰帶、小皮件及帽款，全身上下搭上海洋風準沒錯。

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲▼M05CH1N0 JEANS 。（圖／品牌提供）

▲每件M05CH1N0牛仔褲單品都將擁有定制鉚釘和弧線特徵 。（圖／品牌提供）

丹寧的運用廣泛，MOSCHINO日前就首度推出「M05CH1N0 JEANS」系列，藉此機會對1986年品牌創始人Franco Moschino推出的Moschino JEANS系列重新詮釋，Jeremy Scott更表達他對此系列的強烈支持，「相信我，你不會希望任何人擋在你和M05CH1N0 JEANS之間」。當然Jeremy 天馬行空的設計語彙也沒少，以不對稱歪斜領口、縫線外露和口袋反穿體現了反叛精神，每件M05CH1N0牛仔褲單品都將擁有定制鉚釘和弧線特徵，並點綴上「M05CH1N0 JEANS」標示，讓Logo愛好者得到滿足。

關鍵字：

Roger Vivier, 丹寧

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