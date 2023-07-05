43歲張柏芝性感雙溝太誘人！457萬美蛇爬上身，簡直美得不像人

記者李薇／台北報導 圖／張柏芝微博

藝人張柏芝已經43歲、育有3名子女，即便已經是熟齡，但是每每出席公開場合，總會以最好狀態亮相，讓粉絲都很驚艷，最近她現身巴黎出席寶格麗活動，更是殺瘋了！中分高盤髮搭配白色低胸緊身禮服，性感S曲線身材有夠好，完全不像是43歲會有的體態。

張柏芝這次到巴黎出席活動，一下車就吸引許多粉絲捕捉倩影，即使面對原相機鏡頭近拍，狀態仍舊超級狂，360度都沒有死角，不僅肌膚超白皙，笑起來也是完全沒有皺紋，緞面白色緊身禮服，窈窕曲線盡顯曼妙身姿，零贅肉身材讓人再次戀愛。

簡約禮服運用珠寶與手錶打造精緻造型，寶格麗經典SERPENTI系列上身，Serpenti Viper 18K白金項鍊密鑲鑽石，售價250萬4000元，同系列耳環售價32萬7200元、手環售價112萬5000元，Serpenti Tubogas雙螺旋腕錶售價61萬4000元，全身至少457萬以上，超金貴。

不僅身上珠寶很華貴，更厲害的是這次造型還梳起簡潔俐落的包頭，一般頭髮可以有遮蓋臉部瑕疵狀態的作用，但張柏芝完全不需要，超緊緻鵝蛋臉粉絲「死亡鏡頭」近拍都沒缺陷，兩頰也不下垂的超逆齡狀態，讓粉絲大呼「美得不像人類」。