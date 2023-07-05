搶當精緻美人！用「百草之王」養膚、洗頭讓素顏也完美

記者李薇／台北報導

人蔘被喻為是「百草之王」，可以說是人盡皆知的高貴藥材，對於身體與肌膚都有很好的滋補效果，不僅補氣也能養膚，以下就盤點多款人蔘萃取的單品，面對乾扁、不健康的肌膚，可以透過外服與內用，養成完美膚況。

＃雪花秀 潤燥養膚精華，60ml、售價2880元

提到人蔘，馬上聯想到雪花秀的保養系列，已經研究人蔘超過半世紀的精髓，全部濃縮在各項保養裡面，其中，最熱賣的前導精華液「潤燥養膚精華」，更是更新第6代，從恆溫、 恆濕、密封狀態下，歷經500小時天然熟成的頂級4年生人蔘，裡面富含人蔘皂苷，能更高效啟動肌膚修護力。

＃ilāpothecary英草社 No.70 植煉人蔘光煥精華，50ml、售價2580元

以植物萃取提供現代人舒壓方案的英草社，運用人蔘萃取、刺山柑、仙人掌籽油等複合成分，細緻的乳液質地，一抹就可以迅速吸收，就像是為肌膚專屬設計的「大補湯」，秒速潤澤保濕，細緻藥草香氣，更能讓人一秒置身大自然，釋放深層壓力。

＃Ryo呂 滋養韌髮洗髮精，400ml、售價420元

提倡頭皮養護觀念的呂，算是很早期把人蔘運用在髮品的品牌，剛推出之際更是吸引網友瘋搶代購，現在台灣就可以零時差買到，經典紫瓶更推出油性、中乾性、敏感性等劑型，以人蔘搭配咖啡因的獨家專利技術，不添加礦物油、矽油、動物性原料等成分，洗頭就能順便養護頭皮。

＃TJ Plus台日優活 活力勇黑瑪卡

把「祕魯人蔘」黑鑽瑪卡運用10倍濃縮技術，再加入印度人蔘、韓國人蔘等成分，多重植物精煉粹取，富含高單位營養素，對於上班族體力不佳、精神不好的狀態，或是想要更進階健身的人，可以適當補充提升活力，飯後一包，迅速充電，目前在嘖嘖募資平台享優惠價。