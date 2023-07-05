你是花心的人嗎？1秒超準抓到你的外遇對象會是誰

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

很多人對自己真實的狀態不是太了解，你知道你是花心的人嗎？以下這個在《小紅書》爆紅的心理測驗，1秒就可以測出你對於外遇的狀態跟想法，試過的人都覺得超準。

Q：有一天你覺得喉嚨很痛，碰巧遇到有4個人都在LINE裡面約你去吃麻辣火鍋，你覺得他是？

A.你的同學兼好友

B.你辦公室的同事

C.你的重要客戶

D.你很有感覺的異性

E.全部拒絕不會去

A.你的同學兼好友

你出軌的對象很有可能是你學生時期的好友或是同學，也有可能是初戀對象，你對於當年暗戀的時候，沒有邁出的那一步耿耿於懷，你也很清楚現在做什麼應該都沒有機會，但相見的畫面總是會在腦海裡面迴盪。

B.你辦公室的同事

你出軌的對象很可能是陌生人，但是有點熟悉的狀態，比如：經常搭同一班車的上班族或是同一棟大樓的職員等等，不過你的狀態僅止於幻想，並不會有任何作為出現，不過就是偶爾做做白日夢罷了。

C.你的重要客戶

你對於任何事情都會先確定可行性，才會去進行，所以對於精神出軌變成實際出軌，你總是沒有辦法100%掌握大局，可以說是出軌行動並不高，因為這裡面有太多變數與不確定性，沒有安全感，就不會吸引你去進行。

D.你很有感覺的異性

你在出軌方面可以說是擁有無限的想像與空間，完全不設限情境與對象，而且你現在就很有蠢蠢欲動的感覺，因為你對於現階段的狀態或是對象不甚滿意，所以不只是精神幻想，甚至有付諸行動的預想了。

E.全部拒絕不會去

選擇這個選項的你對於出軌這件事情沒興趣，覺得要浪費太多精力與時間去磨合，只想上網看看帥哥、美女就夠了，連精神都不會想要有任何感情的進展。