限定《鬼滅》禰豆子眼藥水超可愛！買熱賣35年乳霜拿美樂蒂隨行杯

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

限定版的單品不僅讓人心動，用過想回購的更是會想要買不同包裝收藏，以下就盤點多款厲害限定包裝或是聯名系列，不僅可以帶回好用的單品，更是可以擁有可愛設計，當然要擁有。

＃資生堂 百優精純乳霜，50ml、售價2800元

在台灣熱賣暢銷35年、每3分鐘就能賣出1瓶的百優乳霜，慶祝35歲生日攜手美樂蒂與酷洛米，只要消費3500元（含一百優乳霜正貨），就可以拿到東京直送的可愛酷洛米、美樂蒂隨行杯或是旅行收納袋，不僅買飲料可以折5元，更是只送不賣，立刻靠櫃掃貨了。

＃法鉑馬賽皂 X 愛麗舍宮聯名，200g、售價300元

恪遵1688年拿破崙頒布的馬賽皂古法製程，72%純植物油成分，洗澡、居家清潔或是放在衣櫃防蚊蟲都很好用，這次不僅換上法國國旗的配色包裝，上面還印有法國總統府愛麗舍宮專屬鋼印，以RF的國名縮寫，象徵代表當地傳統特色的單品，不僅有紀念意義，更是一種文化的傳承。

＃樂敦 妮婕眼藥水禰豆子款，8ml、售價250元

《鬼滅之刃》是現在最具話題的動畫作品，這次也攜手經典的「小花眼藥水」，推出超可愛的禰豆子款，粉紅色包裝搭配金色麻葉紋圖案，中央綠色的竹筒設計，看起來簡約又具有經典元素，非常適合眼睛容易乾燥的人收藏使用。