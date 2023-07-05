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夏季肌膚更乾燥缺水！專家教「超強保濕3秘訣」　曬後急救靠1招

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▲▼專家教夏季必備的超強保濕3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲夏季肌膚更容易乾燥，更要做好保濕。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

炎熱的夏季對於想維持水嫩美肌的女生們來說，絕對是一大考驗，在室外太陽直射與室內冷氣房的雙重夾擊下，肌膚不只要擔心曬傷曬黑，更面臨乾燥缺水的危機。夏季的肌膚保養重點，除了防曬外，首重保水度，做好保濕，肌膚看起來才會飽滿明亮有光澤，也較不顯皺褶紋路，視覺秒減齡。沙龍美甲養護品牌OPI就傳授夏季必備的3大肌膚保濕訣竅，讓你輕鬆維持水嫩無瑕肌。

▲▼專家教夏季必備的超強保濕3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Tip 1：每週定期保濕按摩，消除浮腫暗沉

血液循環是決定皮膚好壞的關鍵之一。夏季的高溫濕熱，加上現代人長期在冷氣房內久坐，很容易因為缺水、血液循環不良而引發水腫、手腳冰冷等問題，肌膚也會因此變得更乾燥、暗沉無氣色。

除了建議每日喝足要2000cc的水、定期泡澡外，推薦準備一款具強力保濕效果的身體按摩乳，每週1～2次針對手足進行深度補水按摩，幫助加強循環、舒緩疲勞浮腫並修復乾燥肌膚，讓肌膚保持水潤透亮，也讓後續保養品的吸收度更佳。

Tip 2：植萃美容油細緻鎖水

挑選一款親膚好吸收的植萃美容油，每日以油滋養，讓膚質亮度、細緻度全面升級，肌膚更顯青春彈嫩、隨時自帶濾鏡光。建議可選用含白茶萃取、酪梨油複合精華、葡萄籽等抗氧超級食物成分，具修護抗老與加強保濕功能的美容油，幫助肌膚注入水潤、改善粗糙瑕疵。。

▲▼專家教夏季必備的超強保濕3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Tip 3：用修護乳液＋美容油厚敷，幫曬後肌急救

戶外活動後，經紫外線襲擊的曬後失控肌膚，可以植萃美容油搭配輕盈具修復 效果的乳液，進行曬後敷膜修護，能強力滲透角質，幫助肌膚修復保濕、補油鎖水。建議以1：5比例混合厚敷，厚敷5～10分鐘後，再透過按摩幫助肌膚吸收，有感解除曬後肌劣化，重拾澎潤健康。

▲▼專家教夏季必備的超強保濕3秘訣。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲OPI 古布阿蘇保濕按摩乳，118ml，NT$800。

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關鍵字：

保養, 護膚, 乾燥, 缺水, 保濕, 夏季, 曬後, 急救, 秘訣, 方法

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