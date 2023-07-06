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慢性發炎剋星！營養師教吃6種「抗發炎水果」，遠離疾病威脅

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▲▼ 營養師曝6大抗炎水果 。（圖／達志示意圖）

▲營養師推薦6種抗發炎水果，能幫助減緩慢性發炎反應。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

現代人生活型態改變，而有些不良飲食、生活習慣會使身體慢性發炎，讓人容易感到疲累、小毛病不斷，營養師毛蕾就提醒，若身體長期處於發炎狀態，還會容易發胖，更可能引發各種慢性疾病。她就分享6種「抗發炎水果」，可幫助減輕發炎反應，預防心腦血管、糖尿病等慢性疾病，建議平時可適當補充。

▲▼ 營養師曝6大抗炎水果 。（圖／達志示意圖）

＃蘋果

蘋果富含膳食纖維、維生素C、果膠、多酚，具有很強的抗發炎作用，還有益於腸道益生菌的生長，維持腸道健康。

＃櫻桃

櫻桃和桃子、杏子、李子等核果，富含膳食纖維、維生素C、鉀等營養成分，研究證實經常吃核果能幫助降低血糖，改善膽固醇和高血壓。

▲▼ 營養師曝6大抗炎水果 。（圖／達志示意圖）

＃藍莓

除了藍莓，還包括草莓、黑莓、蔓越莓等漿果，富含膳食纖維、維生素C、花青素和鞣花酸等植化素，有很強的抗發炎、抗氧化作用，有研究表明多吃漿果類可幫助降低罹患心臟病、阿茲海默症、糖尿病等疾病的風險。

＃葡萄

葡萄富含膳食纖維、維生素C、維生素K、多酚類化合物，尤其是紅葡萄中的白藜蘆醇，具有很強的抗發炎、抗氧化作用。

▲▼ 營養師曝6大抗炎水果 。（圖／達志示意圖）

＃橘子

橘子和包括柳橙、葡萄柚、檸檬等柑橘類水果，都富含維生素C、膳食纖維、鉀、維生素B群等營養素，有利於調節血液中的膽固醇、血糖水平，改善血管功能。

＃石榴

石榴的皮、籽、汁都富含抗發炎、抗氧化成分，有助於控制血壓、膽固醇和血糖。

最後毛蕾也提醒，水果富含膳食纖維、維生素、礦物質等營養，但適量吃就好，不要貪多吃過量。建議一般成人每天水果吃200~350g，大約是1～2個拳頭大小的量，如果吃太多、攝取過多果糖，反而會使水果變成促發炎食物。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

發炎, 慢性發炎, 抗炎, 抗發炎, 改善, 預防, 食物, 飲食, 水果, 營養師

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