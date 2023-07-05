2023台北101攝影大賽　身障民眾奪首獎

▲2023台北101攝影大賽組照首獎以身障人士周文章獲得。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

已舉辦10多年的台北101攝影大賽，成為每年固定攝影愛好者的必訂行程之一，今年大賽設定分為「組照」和「單件作品」，其中奪得「組照」首獎的周文章，本身為身障人士，即便取景的角度受到限制，卻仍以高超攝影技巧奪下首獎；單件作品的金牌獎則由鄭琼書的震撼作品《降臨》獲得。

2023台北101國際攝影大賽以今年跨年煙火的「關懷世界 閃耀夢想」主題，邀請來自全世界攝影愛好者參加，並記錄歷年最大的雙跨年系列活動。本次較特別的是「組照」組，開放攝影機與行動設備等多元裝置參賽，而「單件作品」組以「發現台北101之美」為主題，共有18組組照及18件單件攝影作品獲獎，台北101也將於7／5起至8／7於台北101辦公大樓Gallery 101展出所有得獎作。

台北101表示，本次評審由攝影、藝術、文化、設計及策展等各領域專業人士組成評審小組，包括中華攝影藝術交流學會榮譽理事長康台生、國家攝影文化中心典藏及諮詢委員張蒼松、國立台北科技大學兼任副教授簡永彬、第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」得主蕭青陽等。依據參賽組照整組視覺效果、起承轉合、故事性等，還有單件作品之影像創意、內容、主題、色彩、構圖等進行評比。

▲組照金牌由周文章作品《驚豔101之美》。

組照首獎由周文章《驚豔101之美》獲得，以獨特的觀點角度，紀錄101的每個歡慶時刻；單張照片金牌獎則由鄭琼書《降臨》獲得，評審表示「作者捕捉暴力的雲隙光，讓人有降臨的感動」。

▲單張照片金牌獎鄭琼書作品《降臨》