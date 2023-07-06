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最容易一見鐘情的3大星座！Top 1光看外表就能愛上，閃婚都有可能

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▲▼ 最容易一見鐘情的3大星 。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

每個人的愛情觀都不同，有些人需要慢慢相處才能日久生情，也有一些人是一眼定生死，一遇到喜歡的類型就立馬墜入愛河，不只閃戀還可能閃婚。微博擁有30多萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開最容易一見鐘情的3大星座，尤其Top 1光是外表或氣質就能讓他們愛上，甚至閃婚都有可能。

▲▼ 最容易一見鐘情的3大星 。（圖／翻攝IG）

Top 3：射手座

性格熱情開朗的射手座，有幽默感、感染力很強，常是團體中散播快樂的那個人，雖然他們看起來很親和，但其實在感情上很挑剔。他們的愛情大多都是一見鐘情類型，很少是日久生情的，若在人群中看到心儀的對象，就會主動去靠近，若是想念一個人，就會想盡各種方法與對方見面，是很敢愛且會付出行動力的人。射手不是會在乎對方身份高低的人，只在意對方的氣質是否與自己相符，若他們對一個人一見鐘情，戀情發展就很有希望，但若是一見面就沒感覺，則後續就很難再生出感情來。

▲▼ 最容易一見鐘情的3大星 。（圖／翻攝IG）

Top 2：雙子座

人緣很好的雙子座是很典型的風向星座，善變、容易被新鮮事物吸引，在感情上也是這樣，很享受一見鐘情帶來的快感和刺激，而長相廝守的生活對他們來說反而是一種折磨。雙子會憑藉第一印象判斷是否要與對方交往，且他們同時也是很重視覺的「外貌協會」，對於高顏值的異性總會忍不住多看幾眼，一遇到長得比較帥、比較美的人，就會用盡方法打聽對方的訊息、聯絡方式，主動追求對方，不管彼此是否合適，那是以後的事，總之現在喜歡就想追到手。

▲▼ 最容易一見鐘情的3大星 。（圖／翻攝IG）

Top 1：牡羊座

性格活潑直率、大大咧咧的牡羊座，非常有行動力，無論做什麼都很雷厲風行，但也因此很容易被情緒掌控衝動行事。牡羊也是視覺動物，感情上很容易因為對方的長相或氣質是自己的菜，就一見鐘情，而他們不管在生活中還是愛情中，都是很有冒險精神、敢於嘗試的勇士，一遇到喜歡的人，寧可冒著會被拒絕的風險也絕不能錯過的心態，發起追求行動，甚至還有會有「越得不到越難忘」的傾象。但也因為牡羊性格太直，讓他們不太會為別人考慮、也缺乏耐心，導致這種一見鐘情的感情也不一定能持續很久，閃戀、閃婚又閃分都有可能。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 感情, 一見鐘情, 牡羊, 雙子, 射手

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