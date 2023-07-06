李玟與「時尚老佛爺」天堂相會　首位香奈兒華人大使倩影成追憶

記者陳雅韻／台北報導

天后李玟（CoCo）因憂鬱症7月2日在家中輕生，昨（5日）被姐姐證實送醫不治身亡，享年48歲，不僅震撼華人世界，外媒也紛紛報導這位被美國《時代》雜誌評為「華人之光」、首位登上奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手不幸辭世消息，權威時尚媒體《WWD》更放上她與「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的合影，點出她是香奈兒（CHANEL）首位華裔大使，而今兩人天堂相會，令人唏噓不已。

▲李玟（右）2001年成為香奈兒首位華裔代言人，而今與「時尚老佛爺」卡爾拉格斐天堂相會，令人唏噓不已。（圖／翻攝WWD IG）

今年李玟入行邁入29年，精湛的唱功與舞台魅力，讓她開創無數先例，2001年她演唱的《A Love Before Time》獲第73屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名，並登上奧斯卡舞台成為首位獻唱的華人歌手，她也是第一位進軍美國流行樂壇的華人歌手發行英文專輯，還站上NBA中場演唱美國國歌。輝煌的事業成就也讓她成為時尚圈寵兒，2001年成為香奈兒首位華人面孔的品牌大使，是大秀上的美麗焦點，也與品牌靈魂人物卡爾拉格斐密切交流。

▲李玟擔任歐米茄代言人多年，2016年來台為台北101旗艦店開幕宣傳。（圖／CFP）

不僅受時尚殿堂級品牌青睞，瑞士名錶歐米茄（OMEGA）2004年也邀李玟擔任代言人，在瑞士舉辦的國際性活動、華人市場的發表會，常能見到她的身影，猶記得2004年她來台出席歐米茄記者會大方公開戀情的甜蜜笑容、2016年參加品牌台北101旗艦店開幕活動透露想生寶寶的期盼模樣，如今已成追憶。

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