風・Luxury／Only Watch慈善錶繽紛樂　滾石樂團錶吐舌繞圈好炫目

▲JAQUET DROZ為Only Watch打造彩色版的滾石樂團聯名自動玩偶錶，估價約8,688,000元起。（圖／JAQUET DROZ提供）

記者陳雅韻／台北報導

為肌肉萎縮症的醫學研究籌款的兩年一度的Only Watch慈善拍賣活動，今年邁入第10屆，將由佳士得於11月5日於日內瓦舉槌進行拍賣，目前公布的62款獨一無二拍品，多數與主辦單位繽紛色彩主題相契合，亮眼設計洋溢歡樂氣息，JAQUET DROZ滾石樂團聯名自動玩偶腕錶、HUBLOT MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶又結合動感設計，最為吸睛。

JAQUET DROZ

JAQUET DROZ滾石樂隊聯名自動玩偶腕錶Only Watch 2023，於面盤呈現彩色波浪線條呼應主辦單位的主色調，更搶鏡的是偏心時分盤下的第一個黑色舞台圓盤展現精巧的樂器，而按下啟動鈕後，下層圓盤會繞著舞台轉動，裝飾的滾石樂團標誌—紅色嘴唇與舌頭會不斷起伏、舌頭左右晃動，9時位置如黑膠唱機唱臂的指針則指示動力儲存，隨著動力釋放而緩緩下降，饒富賞玩趣味。

▲HUBLOT MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶，為品牌首款中置陀飛輪設計，估價約12,120,000元。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT

說到童心，誰能忽略HUBLOT 與日本藝術大師村上隆合作的MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶？村上隆希望以以童趣塗鴉的構圖與筆觸展現Only Watch，並要求將轉動的陀飛輪置於腕錶中心，象徵病童持續奮戰的躍動之心，催生出品牌第一款中置陀飛輪錶，並罕見串聯兩大發條盒且安裝在同一平面，具長達150小時動力儲存，而整只錶通透設計配上12個發光刻度與12片鑲嵌繽紛寶石的花瓣，讓人目光難以移開。





▲ZENITH呼應Only Watch官方主色調推出4款Chronomaster Sport運動計時腕錶套組，估價約1,558,000元起。（圖／ZENITH提供）

ZENITH

以Only Watch 2023主色調為靈感，ZENITH推出4只Chronomaster Sport運動計時腕錶的套錶，Chronomaster Sport運動計時腕錶榮獲日內瓦鐘錶大賞2021「最佳計時腕錶獎」，為Only Watch換上亮眼新色，紅色和黃色陶瓷錶圈首次應用於此腕錶的錶圈上，另兩款藍色和綠色版本同樣流露活潑氣息。品牌將為標下此套錶的買家提供獨家體驗，可在知名網球教練Patrick Mouratoglou的UTS網球學院體驗為一周的全包式住宿，包括在法國南部參加他指導的網球課程。





▲Bell & Ross BR 03 Cyber Rainbow腕錶的錶殼飾有彩色清漆塗層馬賽克圖案，估價約1,563,000元起。（圖／Bell & Ross提供）

Bell & Ross

Bell & Ross為Only Watch 2023打造的BR 03 Cyber Rainbow彩虹錶，大膽搶眼，因為在黑色DLC鈦金屬錶殼上，飾以特殊工藝精心製作的彩色清漆塗層馬賽克圖案，同時延伸至機芯橋板以及橡膠錶帶，不僅外觀下功夫，品牌也專為此獨特錶款開發新款自動上鍊機芯，為慈善盡心力。





▲PIAGET Polo系列Only Watch 2023 18K玫瑰金自動上鍊鏤空超薄腕錶，估價約1,737,000元起。（圖／伯爵提供）

PIAGET

有別於其他品牌的多彩明亮色調，PIAGET（伯爵）選擇向歐普藝術Op Art之父Victor Vasarely的作品《Hexa Grace》致敬，為Only Watch打造PIAGETPolo系列玫瑰金藍綠雙色超薄鏤空面盤錶款，搭載自製1200S1超薄機芯，配有藍色、綠色和玫瑰金鏤空板橋，並附有一快拆式藍色錶帶，輕鬆轉換優雅風格。

