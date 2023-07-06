話題「高顏值甜點」TOP3大集合　珍珠奶茶霜淇淋、貓咪雞蛋糕美翻

▲暑假高顏值甜點追起來。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天最療癒的事情之一就是吃甜點，最適合的莫過於冰涼的甜品了，近期SOGO復興館開設的青鳥旅行快閃店，推出獨家珍珠奶茶霜淇淋，連甜筒都有濃郁茶香，像是品嚐新型態的珍珠奶茶一般，而新進駐台北101觀景台的白水豆花，也引發一波高空話題，最後誠品武昌店在7／8限定的戶外市集，則請來貓咪雞蛋糕，慵懶的姿態實在太符合暑假氣氛啦。

蛋捲品牌青鳥旅行在7／23前，於SOGO復興館開設限定快閃店，店內獨家販售「珍珠奶茶蛋捲霜淇淋」，強調以錫蘭紅茶搭配北海道十勝頂級生乳，交織出帶有細緻茶香的口感，點綴以日本沖繩黑糖蜜漬的現煮珍珠，奶茶香中透出微微黑糖甘味，而且連甜筒都很講究，以灌餡蛋捲為基底，現場手工製作，擁有多層次薄脆口感，一入口就能感受濃郁茶香在口中蔓延開來，單支售價120元。

此外在7/9前，SOGO忠孝館也舉行日本展，今年首度引進茨城物產，物產豐饒的茨城縣特色物產以番薯聞名，這次也現場獨家首賣「茨城地瓜霜淇淋」，讓消費者不用坐飛機就能一嚐日本在地風味，單支售價150元。

以文青風闖出名號的白水豆花，除礁溪店及永康街店，7月初與創意造型雞蛋糕KADOKADO首次聯名，進駐台北101大樓89樓觀景台，櫃位裝潢以黑色的燒杉來代表製作雞蛋糕的熱能，類似泉水川滴的洞石板，則代表白水豆花使用的過濾天然水，其豆花使用宜蘭雪山新鮮湧泉製作，號稱遵循古法直火煮漿，豆香味甘甜，加入太平洋海水作為天然凝固劑，融合山與海的微量元素，香滑嫩彈，售價180元起。

誠品生活本周末在武昌店舉辦戶外市集，7／8起連2天戶外市集集結凍心酥炸冰淇淋、近手掌大的慵懶貓咪造型雞蛋糕等6家街邊小吃，讓逛街民眾嚐鮮，酥炸冰淇淋冷與熱、外酥內軟的衝突口感讓許多人都感到驚喜，此外還有慵懶貓咪造型雞蛋糕，超可愛的姿態真的會捨不得吃。

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YOKU MOKU 在台十二周年推出抹茶雪茄禮盒，其餅皮與內餡選用的宇治抹茶，為170多年歷史的知名京都老字號抹茶專賣店，特色在於將春季採收的上等茶葉以低溫儲藏半年到一年，讓茶葉形成特別濃郁的香氣，抹茶雪茄口感酥脆、內餡滑順回甘，交織出如初夏微風般的苦甜滋味，是特別能夠在夏季午茶時光帶來平靜且幸福的美味甜點，單盒售價550元起。