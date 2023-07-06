巴黎高訂周／BALENCIAGA壓軸盔甲裙震撼秀場　楊紫瓊、70歲傳奇影后助陣

記者鮑璿安／綜合報導

BALENCIAGA於 2021年盛大回歸高訂懷抱，5日2023秋冬巴黎高訂周上發表第52季高級訂製系列，創意總監Demna可說是使出渾身解數，70歲法國傳奇影后Isabelle Huppert不再是座上賓，穿著亮片刺繡蕾絲禮服步上伸展台，壓軸的鍍鋅樹脂盔甲裙則讓這場秀邁向高潮。品牌也採取隨即上市模式，讓高訂首次於品牌官網上線發售，成為時尚歷程中的關鍵轉捩點。

▲楊紫瓊以鮮明黃色深V禮服搭配沙漏包看秀 。（圖／品牌提供）



▲Danielle Slavik 擔任開場模特兒，飾有天鵝絨花朵和一體式珍珠項鍊的禮服串起品牌歷程。（圖／品牌提供）

Demna選在巴黎喬治五世大道10號呈現他執掌時裝屋後的第三個高訂系列，他表明回歸服裝本身的決心，「僅以本季致敬對完美的不懈追求。真正的完美不可能存在，但卻總存在於品牌設計師的想法中。」首套造型改版自品牌創始人 Cristóbal Balenciaga 的原創設計，驚喜請到Danielle Slavik 擔任開場模特兒，這個面孔既熟悉又陌生，1964 至 1968 年間，Danielle是創始人的靈感繆斯。而她開場這套復刻版禮服，原版曾被摩納哥王妃Grace Kelly買下當成生日禮服，飾有天鵝絨花朵和一體式珍珠項鍊的標誌設計再次現世，展現時尚的古往今來，永不過時。

▲筆挺有力的肩部設計、弧形的V領線條，靈感源自創始人時期的設計。（圖／品牌提供）

▲男士西裝以日本丹寧牛仔布打造出威爾士親王格紋。（圖／品牌提供）

▲大衣具有被風吹的流動感。（圖／品牌提供）



雕塑感精剪造型處處感受到鋒芒，筆挺有力的肩部設計、弧形的V領線條，靈感源自創始人時期的設計，包括訂製外套的下擺和收腰廓形，細節值得一一品味。甚至男士西裝以日本丹寧牛仔布打造出威爾士親王格紋或是細條紋羊毛，再次體現了高訂的深不可測。

▲法國傳奇影后Isabelle Huppert不再是座上賓，穿著亮片刺繡蕾絲禮服步上伸展台。（圖／品牌提供）

▲壓軸登場的鍍鋅樹脂盔甲裙採用3D列印技術製成 。（圖／品牌提供）

高訂禮服的製作過程動輒上百小時，其中一條平口長洋裝飾以1萬顆水晶，逐一固定在3D列印的樹脂材質鑲托之上，製作需歷時900小時。壓軸登場的鍍鋅樹脂盔甲裙採用3D列印技術製成，內側飾有仿似首飾盒飾面的黑色植絨塗層，如現代盔甲般給予人無窮力量。

GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW23高級訂製服系列

▲全新GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW23高級訂製服系列綻放出迷人紅玫瑰 。（圖／品牌提供）

紅色經常成為品牌表達性感理念的方式，全新GIORGIO ARMANI PRIVÉ FW23高級訂製服系列綻放出迷人紅玫瑰，以紅黑色調包裹華麗禮服，其纖長廓形、抓皺紋理、層層堆疊的薄紗塑造生命力。短夾克、長裙、垂墜長褲和洋裝雕琢廓形，高跟鞋則始終纖細而高聳；花瓣、蓓蕾與韻律感十足的幾何圖形、光的線條及來自其他領域和文化的元素融合在一起，創造出一種複合的圖像，以高訂之美致敬散發魅力的女性。

