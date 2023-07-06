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外表堅強內心卻脆弱「星座Top 4」，苦只會自己往肚裡吞

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▲▼外表堅強內心卻脆弱「星座Top 4」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲4個星座內心煎熬卻不想讓外人知道。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大家總想把最好的一面呈現給外人看，有的星座外表看似堅強，但內心卻脆弱，把所有的苦都往肚子裡吞，若身邊有這些星座的朋友，記得好好關心他們。

▲▼外表堅強內心卻脆弱「星座Top 4」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第4名 獅子座

獅子座對自己要求很高，任何事情都想要做到最好，希望時刻被他人關注著，但是人外有人，天外有天，想在每個方面都表現傑出幾乎不可能，但偏偏獅子很難接受這一點，外表看似霸氣，但是失敗了就會很受打擊，焦慮感也會變得很強。

▲▼外表堅強內心卻脆弱「星座Top 4」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第3名 天蠍座

天蠍座聰明且冷靜，生活中無論是面對任何大小問題，都會想辦法讓自己冷靜下來，用平和的方式去處理，但是長時間壓抑情緒，容易把鬱悶放在心底，他們的憂鬱一般人都看不出來，但只要負面情緒超出了自我調節範圍，天蠍座就會很容易爆炸。

▲▼外表堅強內心卻脆弱「星座Top 4」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第2名 處女座

處女座對身邊事物都有很高的標準，希望盡可能達到完美狀態，稍微有點不如己意，心情就會變得很悶，而且他們很注重細節，一點點瑕疵都不想忍受，所以久而久之就容易焦慮上身，再加上他們不懂如何釋放壓力，內心的苦外人完全看不出。

▲▼外表堅強內心卻脆弱「星座Top 4」 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第1名 摩羯座

摩羯座很容易操心身邊的大小事情，它們在意的事情很多，無論是工作、感情都在操心範圍中，有時候想要抓住太多的東西，但往往越急，反而得到的東西卻越少，久而久之內心的負面情緒就會高漲，自然也會更焦慮不安，就像一個悶燒鍋，內心煎熬。

關鍵字：

星座, 排行榜, 焦慮, 憂鬱, 反差

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