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錶帶含咖啡渣、錶殼融入咖啡膠囊回收鋁　HUBLOT綠得徹底

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▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT與瑞士咖啡品牌Nespresso合作透過循環再製的技術，推出限量200只的Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶，749,000元。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士咖啡品牌Nespresso自2016年起執行永續回收再生計畫（Second Life），與其他品牌聯手將回收使用過的鋁製咖啡膠囊創造全新產品，最新力作讓精品圈驚艷不已，與瑞士名錶HUBLOT攜手打造限量200只的Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶，融合密度不同的鋁材質與28% Nespresso咖啡膠囊的回收鋁，製成亮綠色錶殼、錶圈、錶冠和按把，錶帶與錶盒則融入了咖啡渣，「咖啡錶」徹底實踐的永續環保的精神。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶以綠色的秘魯有機咖啡膠囊為主色，錶冠鐫刻Nespresso的「N」。

HUBLOT與Nespresso歷經一年研發，選擇來自秘魯的有機咖啡膠囊顏色—亮綠色為主調，使用HUBLOT鋁材質結合28% Nespresso咖啡膠囊的回收鋁，並經過陽極氧化緞面與拋光處理，才完美呈現鮮亮的綠色；HUBLOT更攜手Nespresso的合作夥伴SingTex，將咖啡膠囊的回收咖啡渣，製作成S.Café®環保科技咖啡紗布料（5%咖啡渣和95%再生聚酯組成）的錶帶，另附的橡膠錶帶則添加了4.1%的咖啡渣以及8.2%的再生白色橡膠，細看綠色錶帶有微小的咖啡色粒子，饒富趣味。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶配有生態綠環保錶木盒。

不僅腕錶發揮環保精神，Big Bang Unico Nespresso Origin腕錶的錶盒設計也下足功夫，首次使用98%可持續回收材料製成的HUBLOT生態綠環保木質錶盒，盒蓋上雙品牌標誌還使用咖啡渣固定。Nespresso永續回收再生計畫除了跨足精品圈，也與生活用品激發新火花，日前和瑞典腳踏車品牌Vélosophy共同打造「永續全球限量款自行車」，運用了回收的600顆回收咖啡膠囊，組成20%的鋁製車身，特別設置兩個杯架，讓人們騎著這台天藍色的美車，也能享受咖啡的美味。

▲▼ velosophy bike 。（圖／翻攝IG）

▲Nespresso攜手瑞典腳踏車品牌Vélosophy，運用了回收的600顆咖啡膠囊組成20%的鋁製車身的自行車。（圖／翻攝velosophy.cc IG）

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關鍵字：

HUBLOT, Nespresso

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