從客人變加盟主！美容師疫後主動加入「東森自然美」成功擄獲新舊客戶的心

▲從事美容業7年多的靳萬麗，在疫情趨緩後主動加盟東森自然美，成為新竹北大加盟店的加盟主。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／新竹報導

疫情讓許多人重新檢視關於生活的想法與態度，對於東森自然美新竹北大加盟店的加盟主靳萬麗老師來說，更是一次成功轉型的機會！原本與夥伴共同專營美容美睫工作室7年多的靳萬麗，在疫情中細膩觀察到客戶的肌膚困擾，抱著想為客戶提供更多服務的心情，便主動聯絡東森自然美並商討加盟事宜。毅然決然加入東森大家庭的決定，至今雖然才短短半年多， 但靳萬麗笑說不只是自己，就連老客戶都一再讚許她，「妳真的加盟加對了！」

「其實我曾經就是自然美的客人」靳萬麗表示，自己在尚未接觸美容業前，曾有一段肌膚敏感、常跑皮膚科的時光，「當時就是被自然美的美容課程給救回來！」她回憶，當時的店長甚至想招募她做美容老師，礙於當時興趣不在此才作罷。直到多年後因緣際會參加培訓課程、考取美容證照，靳萬麗發現自己其實很樂於幫助客戶一步步變美、變自信的過程，這才決定與夥伴共同打拚創業。

▲轉型過程中，透過東森自然美為所有加盟主安排的培訓課程，讓本來僅有美甲美睫以及傳統做臉技術的靳萬麗，如今更具備專業的美容新知以及更呵護肌膚的手法與技巧。

然而，一場疫情讓她們面臨好幾個月無法開門營業、收入銳減等影響，待疫情稍微好轉後，靳萬麗又發現，客戶因長期戴口罩而有痘痘肌甚至轉變成敏感肌等肌膚問題，當時工作室雖然有做臉服務，但走過疫情的客戶，也開始在乎起做臉保養品的來源是否純淨安全。「客戶固然信任我們，但卻對我們使用的產品不夠有信心，所以那時我心想，是不是需要一個更專業的品牌，才能讓客戶放心把在乎的臉蛋交給我們。」

她想起自己也曾面臨和客人一樣的肌膚問題，因此主動聯繫上東森自然美。透過東森集團給力的品牌加持，以及通過SNQ國家品質標章等認證與國家生技醫療品質獎殊榮的旗下產品，果然贏得老客戶全然的信任，掛上東森自然美招牌的加盟店，甚至也吸引許多過路客主動上門詢問體驗事宜。「沒想到繞了一圈還是加入了東森自然美。」讓靳萬麗直呼太有緣份！

▲▼東森自然美透過科學儀器精準檢測每位客人不同的膚質狀況，並為他們搭配客製化的美容課程。靳萬麗佩服道，「這是一般工作室或SPA館無法提供的細膩服務！」

對靳萬麗來說，東森自然美以及東森集團為加盟主引進的資源，不只以強大的「品牌力」增進客戶的體驗意願與信賴，「執行力」與「專業度」也讓她印象深刻。「其實在東森自然美，要成為合格的美容老師並不容易，無論年資深淺，我們都要在內部培訓約2個多月，包括美容按摩的專業手法，還有當今對於保養的全新概念，課程是相當完整且紮實的。之後還要通過考核與考試才能得到證書，也才能真正在現場服務客人。」靳萬麗透露，過去自己開工作室雖然自由，但跟著大企業的腳步，才懂得該怎麼有計畫且更有規模地跟著東森集團的資源穩紮穩打，短短半年的時間就有顯著的進步業績。

因此，靳萬麗滿懷感激道，工作室轉做東森自然美加盟店的過程中，幾乎沒有遇到所謂的「陣痛期」，甚至老客戶比她還要興奮！「我覺得加盟後最棒的是，集團還會提供線上線下導客的共享資源，我們大部分的新客都是由集團導入推薦的。」這對毅然轉型的她來說，猶如一顆定心丸，「真的不怕沒有新客人，只怕店裡的人手不夠。」

▲輕鬆讓人擁有爆水肌膚的「胜肽水光課程」，在炎熱的夏季特別廣受客戶喜愛。

如今，店裡最受到新舊客人歡迎的就是，能在短時間擁有爆水肌膚的「胜肽水光課程」。靳萬麗認為，這不僅歸功於課程本身的技術與內含的高效精華，更想感謝的是東森集團王令麟總裁。「總裁在美容事業這一塊對我們幫助真的很多，因為他總是站在第一線試用東森自然美的課程與產品，每次看到他，臉上也都呈現健康透亮的狀態，完全可以說是最強的『活招牌』，我們很多客人上門都特別指定要做總裁超推的胜肽水光課程。加上集團持續開發更精準的保養課程，近期也看準客人在疫情過後對於保健的需求，而持續推出膠原緊緻美妍飲、暢美力益生菌等產品，都讓我們能幫客人由內而外去做更全面的保養，照顧他們的健康與美麗！」靳萬麗感謝東森自然美對於加盟主的照顧，讓她儘早實現經濟獨立之餘，未來更希望能持續朝向「擁有第二間加盟店」的目標邁進。

解封至今，人們紛紛拿下口罩，也重新拾起對於「面子問題」的重視與追求，靳萬麗鼓勵更多像她一樣的美容業夥伴踴躍加入東森自然美，勇敢追求創業與經濟獨立的自我實現，並帶給客人高規格且精準的美容保健服務。