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COSTCO夏季必買10大保養單品！CP值超高、每樣都不踩雷

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記者李薇／台北報導

美式賣場COSTCO是很多人平常都會採購的商場，不僅有很多民生用品，也有不少保養好物可以買，以下就推薦10大保養單品，大容量包裝CP值超高，當然一定要入手。

＃露得清 沐浴露海洋清新香味，1182ml、售價499元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

露得清的沐浴露一直以來都很受到歡迎，有別於常態款木質調香氣，海洋清新味道更會適合夏天，而且洗完不乾澀的膚感，適合乾性肌膚使用。

＃艾瑪絲 捷利爾角質淨化液，400ml*2、售價545元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

MIT「口碑品牌」艾瑪絲髮浴產品非常受到歡迎，尤其是去角質系列，一周一次乾髮或是濕髮使用，搓揉起泡可以幫助清理老廢角質，打造輕鬆豐盈的髮絲，特別適合容易出油頭皮。

＃牛乳石鹼 蘆薈精華沐浴乳，1200ml、售價395元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

以肥皂聞名的牛乳石鹼是很多習慣使用人的一生摯愛，這次從日本原裝進口沐浴乳單品，一點點用量就可以起出大量泡沫，不僅超省，重點是洗完不會有滑膩感，相當清爽。

＃巴黎萊雅 金緻護髮精油，100ml*2、售價849元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

開架CP值超高的護髮精油，只要是長髮人都不能沒有它，細緻髮油質地，塗抹上髮絲就可以立刻吸收，完全不會有黏膩感，淡雅氣息不噴香水都很可以，打造自然香氣。

＃AHC 玻尿酸植萃保濕機能水，300ml、售價869元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

代購超火紅的AHC「神仙水」玻尿酸植萃保濕機能水，有如凝露般質地，一抹就會在臉部變成清透水分，10種植萃配方迅速為肌膚補水，打造澎潤彈力的光澤膚質。

＃肌研 光透潤保濕面膜，24片、售價575元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

2020年剛剛上市沒多久的光透潤面膜，立刻就進美式賣場推出大包裝，一盒24片超適合夏天敷，裡面含有B12維他命、神經醯胺，補水潤澤10分鐘有感，冰到冰箱更是舒緩肌膚好幫手。

＃貝膚黛瑪 舒緩高效潔膚液，850ml*3、售價1839元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

一瓶就可以做到清潔、保濕的潔膚液，改版之後壓頭更好用，一擠就可以浸濕化妝棉，懶人必備，高效成分使用起來一點都不油膩，種睫毛也可以使用超方便。

＃舒特膚 極致全護低敏防曬霜，50ml*2、售價985元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

專為敏感肌膚打造的舒特膚，向來以溫和有效成分，讓問題肌膚也有完美呵護力，這次推出的防曬霜不僅有高防曬係數，海洋友善、不致粉刺配方，一瓶搞定全家大小。

＃肌研 極水薏仁保濕凝露，100kg*2、售價639元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

薏仁對於肌膚保養可以養成透明感，肌研的保濕凝露不僅添加薏仁精華、水解礦物玻尿酸成分，可以當作凝露使用，也能夠厚敷來舒緩肌膚，清涼果凍感質地，油性肌膚也能輕鬆駕馭。

＃曼秀雷敦 防曬組（防曬乳＋飾底凝露），80g*2、售價739元

▲costco,露得清,貝膚黛瑪,AHC,曼秀雷敦,肌研,艾瑪絲,牛乳石鹼,巴黎萊雅,舒特膚,保養,面膜。（圖／記者李薇攝）

曼秀雷敦推出許多平價好物，防曬組合可以完成防曬與妝前打底，左邊可以打造白皙膚質的潤色效果，另一瓶純物理防曬全身都可以用，CP值很高。

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