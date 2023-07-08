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台北巷弄間的質感咖啡廳　水果奶油可頌搭小白是美味絕配

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文／MENU美食誌

垂涎三尺的甜點、清新質感的咖啡廳，吮指回味的炸雞，通通都收錄在這！

丸吉咖啡-小點心甜點工作室
台北市大安區

丸吉咖啡是小點心甜點工作室的實體店，空間小巧精緻，門口還設有小洗手台，十分貼心。推薦一顆蛋沙拉可頌、抹茶布蕾及香草昭和焦糖布丁。

▲丸吉咖啡-小點心甜點工作室。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

RUBY CHERRY ROSE
台北市松山區

白天提供咖啡早午餐，晚上則是混合日式和爵士元素的質感酒吧。這裡除了是咖啡廳、酒館，也是品酒會、DJ派對、現場爵士還有二手拍賣會，空間相當多元。

▲RUBY CHERRY ROSE。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

程美咖啡
桃園市桃園區

韓系純白簡約風格，以外帶咖啡為主，也設有少部分座位區。推薦牛奶糖小女孩脆餅拿鐵、靜岡抹茶拿鐵及滑順不膩口的草莓鮮奶油脆脆原味戚風。

▲程美咖啡。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

Snob Cafe
台北市信義區

門口偌大的落地窗搭配木質色系的裝潢，Snob Cafe為不限時咖啡廳。推薦水果奶油可頌、巴斯克乳酪蛋糕、西西里咖啡及小白。

▲SNOB CAFE。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

B A F DINING
桃園市桃園區

BAF DINING的炸雞種類繁多，有洋蔥甜辣醬炸雞、BBQ醬炸雞、Tabasco炸雞、香檸芥末醬炸雞，還有香菜酸奶炸雞，外皮口感酥脆，肉質鮮嫩多汁。

▲BAF DINING。（圖／美食客愛吃的喵提供）

KAFFI BAKKI
台北市信義區

以半開放式的空間為設計搭配大片落地窗，提供熱烤三明治、捲餅、沙拉、通心粉、飲品、甜點。推薦肉桂捲、波隆那香料牛肉蝴蝶麵及瑪格麗特三明治。

▲KAFFI BAKKI。（圖／美食客DDD提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 餐廳, 美食

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