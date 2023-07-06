李玟出道30年每個造型都神作！牛角頭、亮紫髮直接走在最前面

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自IG、weibo

華語樂壇歌后李玟5日與世長辭，讓全球歌迷為之不捨，紛紛上社群留言悼念，從1993年出道至今已經有30年，不僅是首位進軍美國歌壇發行英語唱片的亞洲歌手，更是首個登上奧斯卡頒獎典禮演唱的歌手，輝煌成就屢創紀錄，細數她出道至今的造型，更是許多人爭相模仿的對象。

李玟從小就在美國長大，說的一口流利英文，1993年回香港參加歌唱比賽，一舉成名，簽下唱片公司，隔年立刻在台灣發行專輯，正式出道，從《我依然是你的情人》、《Di Da Di》、《好心情》等膾炙人口的歌曲，成為很多人青春的回憶。

其中，出道專輯《愛就要趁現在》不僅是首個代表作品，當時宣傳的美式風格穿搭更是讓人耳目一新，短版迷彩背心搭配海軍橫條紋紅色短褲，超火辣腰線簡直打破傳統保守路線；後來在《CoCo李玟》專輯裡面，更以歐美風挑高眉、煙燻眼妝，帶動美式妝容流行。

另外，在專輯《CoCo's Party》裡面，更是以普普畫風的塊狀風格搭配亮紫色長髮，立刻衝擊市場上常態專輯封面設計，最爆紅的就是1998年《Di Da Di·暗示》，絕對沒有人忘得了，她當時火紅色牛角頭搭配藍色煙燻眼妝，直接是最前衛女歌手。

近年雖然李玟已經較少歌唱作品，但細數她的經典造型，依舊是讓人回味無窮，多元文化生長的背景讓她大膽嘗試各種時髦前衛的風格，每次出唱片都讓人引頸期盼，又會為華語歌壇帶來什麼樣的震撼彈，可惜的是在出道30年之際，驚傳離開人世，讓粉絲惋惜。