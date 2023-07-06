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婁峻碩、吳卓源不捨前輩李玟離世呼籲「珍惜身邊人」　及時表達愛意

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記者鮑璿安／台北報導

BOSS 於今（6日）舉辦與Le Petit Prince七夕限定新品上市活動，邀請歌手婁峻碩、吳卓源站台演繹，昨日歌手李玟（CoCo）離世震驚演藝圈，兩人身為後輩感到不捨又難過，吳卓源表示：「她（李玟）是華語樂壇的傳奇人物，從小就有聽李玟的歌，聽到她以這樣的方式離開，希望她現在在一個快樂的地方。」

▲BOSS 。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩（右）、吳卓源受邀演繹BOSS Le Petit Prince七夕限定新品，談及前輩李玟離世相當不捨  。（圖／品牌提供）

婁峻碩、吳卓源是新生代R&B歌手，坦言從小就把李玟當成偶像，創作過程也受她影響很深，婁峻碩沉重呼籲大家要更加珍惜身邊的人。此次兩人受邀演繹BOSS X Le Petit Prince聯名系列，經典作品《小王子》誕生80周年，蘊含愛意的故事為世人帶來無數感動，品牌則聚焦小王子與狐狸標誌性圖案帶來中性設計單品，涵蓋T恤、POLO衫等。對於本系列單品，婁峻碩點名最愛的就是T恤，很適合出外運動穿著，還擁有《小王子》經典台詞在上面，他浪漫介紹：「代表一種你就是我唯一的摯愛的感覺」。

▲BOSS 。（圖／品牌提供）

▲BOSS 。（圖／品牌提供）

▲兩人演繹聯名T恤，把愛意寄託在細節裡。（圖／品牌提供）

兩人一同出席活動格外熟悉，直言站在一起就像是兄妹，結合七夕聯名系列，被問到即將到來的情人節要怎麼過？婁峻碩說：「最近太忙了，所以我把所有休假都當成情人節過。」讓一旁的吳卓源聽了直呼好甜，婁峻碩也補充要帶一件聯名T恤給另一半（焦凡凡），至於吳卓源能否接受和戀人穿情侶裝？她說：「我比較喜歡我穿我自己，你穿你自己。」

▲BOSS 。（圖／品牌提供）

▲BOSS與LINE合作推出官方限定手機桌布，加入LINE官方帳號好友免費下載。（圖／品牌提供）

▲BOSS 。（圖／品牌提供）

▲BOSS x Le Petit Prince 白色皮革運動鞋，書寫經典台詞 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BOSS, 李玟, 吳卓源, 婁峻碩

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