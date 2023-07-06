紀言愷聞李玟離世無法相信　「從小報喜不報憂」揭自身紓壓方式

記者鮑璿安／台北報導

NAUTICA 邁入40 周年，在新光三越A11開立台灣第一間City Boy快閃店，於今請到代言人紀言愷（JR）站台，他敬業介紹店內亮點，然而昨日天后李玟（CoCo）驚傳離世，演藝圈籠罩在悲傷氣氛中，對此紀言愷也相當不捨表示：「昨天看到覺得是在開玩笑，很難過。演藝圈不能再失去這樣的角色。」

▲紀言愷站台NAUTICA City Boy快閃店。（圖／品牌提供）

紀言愷回憶起李玟特別親切，無論是《Di Da Di》、《第九夜》都陪伴他一路成長，更形容李玟就像是演藝圈的標桿，大家的偶像和老師，他也呼籲外界，「我們從小被教育報喜不報憂 ，也許內心很需要紓壓，要尋找到自己的釋放管道。」他建議，盡量把正面能量放在自己身上，就像品牌宣導的精神一樣，多親近大自然。

▲紀言愷（左）、饒舌歌手 HowZ示範CITYBOY風格 。（圖／品牌提供）

紀言愷以代言人身分參加活動，與品牌淵源很深，回憶年輕練舞時第一條卡其褲就來自NAUTICA，「品牌一直以來設計風格就是很接近大海、大自然，這點跟我很符合，正面又熱愛運動。」由長谷川昭雄帶起的CITYBOY風格從日本流行到台灣，紀言愷提到，「剛剛在快閃店默默看了好幾件，尤其是抽繩、透氣布料很適合台灣。」同時，品牌集結6位不同領域創作者，饒舌歌手 HowZ、Youtuber & Podcaster 壹加壹Illy、YouTuber LoLoFu傅樂樂、穿搭KOL Ting Jian、馬卡龍腳趾插畫家CHI及滑板選手林家元，打造具有個人魅力的聯名款式讓粉絲入手。

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