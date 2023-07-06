特力家品特賣18品牌優惠2折起　熱壓三明治機799元帶回家

▲特力家品聯合品牌特賣，Wedgwood純棉／天絲涼被與美國P.F. CANDLE天然香氛蠟燭，都有2至5折不等優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

旗下擁有眾多代理品牌的特力家品，即起至7月底分別在台北、台南二地舉行特賣活動，包括英國寢具Wedgwood、德國餐廚WMF、美國廚電KitchenAid、日本鬆餅機Vitantonio、英國創意餐廚Joseph Joseph等18個品牌，單品全面2折起，要價近8,000元的天絲涼被，只要1千多元就能入手，還有眾多廚房小家電，如年年熱賣的熱壓三明治機，原價破3,000元特賣只要799元帶回家，單品數量有限建議提早逛。

▲Joseph Joseph榮爵檔案夾止滑砧板四件組鼠尾草系列，原價3,990元起，特價999元。

特力家品Family Sale分為台北場與台南場，台北場從7／5至7／18（最後一天營業時間僅至下午4點）於新光三越台北南西店一館9樓活動會館舉辦；台南場則從7／20至7／30於新光三越百貨台南新天地 5F B區活動廣場舉行。

▲Vitantonio厚燒熱壓三明治機番茄紅，原價3,280元，特價799元。

▲WMF不鏽鋼炒鍋三件套組原價5,350元，特價2,675元。

業者表示，本次特賣涵蓋寢具配件、餐廚用品、小家電等國際居家品牌外，更擴大規模推出一系列生活風格選品，從香氛蠟燭、家居抱枕到生活收納，甚至旅行用品等，全場超過上百件優質商品皆享2至5折不等的破盤優惠。

▲九陽高速破壁冷熱調理機Y77M，原價13,900元，特價6,990元。

特別推薦商品包括Wedgwood純棉／天絲涼被，原價7,980元，特價1,680元、WMF不鏽鋼炒鍋三件套組原價5,350元，特價2,675元，下殺5折、Joseph Joseph榮爵檔案夾止滑砧板四件組鼠尾草系列，原價3,990元起，特價999元，小家電則有九陽高速破壁冷熱調理機Y77M，原價13,900元，特價6,990元，還有美國P.F. CANDLE天然香氛蠟燭5折優惠。

▲Smeg睽違三年辦特賣會。（圖／品硯提供）

以義式復古設計的美型家電Smeg，在台擁有不少支持者，台灣代理商品硯近期宣布，睽違三年的旗下特賣會即將在7月初舉行，包括Smeg大小家電都在列，特賣優惠3.9折起，原價5萬的洗碗機，只要3萬多元就能帶回家，現省2萬元，此外加碼美國Blendtec調理機、德國WESCO時尚垃圾桶優惠，讓家馬上變有型。

Smeg代理商表示，Smeg以復古流線、圓潤線條與可愛色調的特色，讓復古冰箱、濾滴式咖啡機、烤麵包機、彩色洗碗機、電熱水壺等都長期熱銷，本次推出特賣39折起優惠，有展示品、福利品、廚房家電與小物，品項相當多元。

此外，更釋出Smeg嵌入式廚房家電品項，包含烤箱、洗碗機、瓦斯爐等夢幻廚具產品，其中主打「嵌入式洗碗機」，擁有70度高溫殺菌及高壓水柱的全方面清潔技術，一體成型的設計無須擔憂門板安裝等問題，只要擁有寬度60公分的嵌入空間即可安裝，原價近5萬元，本次特賣限定價3萬元有找，現省2萬元都能再買一個小家電了。

品硯美學廚電夏季品牌特賣會檔期，台中、高雄從7／4至7／9；台北、新竹門市則從7／18至7／23，於品硯門市從上午9點至下午6點，其特賣會商品、福利品皆為限量搶購，數量有限售完為止。

▲德國WESCO時尚垃圾桶也在特賣會之列。（圖／品硯提供）