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「少女製造機」一秒擁有澎澎美唇　絕美蜜桃高潮色上市就將缺貨快搶

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

口罩脫下後，唇彩需求變高，其中，帶有光澤感的單品更是受到歡迎，不僅終於不黏口罩，更是可以打造水潤逆齡的嘟嘟雙唇，當然要擁有，以下就盤點近期多款新作水光唇彩，立刻GET起來！

＃NARS 激情過後水光唇膏，售價1100元

▲NARS,YSL,媚比琳,I’M MEME,唇彩,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

總能抓住女性最性感一面的NARS，7日就要上市全新水光唇膏系列，一次10個顏色讓人選擇障礙，鏡面玫瑰金包裝相當時髦，膏體更是一抹融化，宛如凝露般質地，在雙唇形成保濕薄膜，越吻越水亮，品牌超級經典的＃ORGASM 蜜桃香檳，以水蜜桃粉紅色基底搭配金色珠光，不秒入手絕對馬上缺貨，消費滿4500元贈化妝包（含任一激情過後系列品項）、官網消費滿3000元拿絕美化妝鏡。

＃YSL 奢華緞面釉惑唇膏，售價1550元

▲NARS,YSL,媚比琳,I’M MEME,唇彩,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

擁有就會被羨慕到爆的「美唇製造機」YSL這次又在奢華緞面釉惑唇膏系列，增添全新赤裸宣言3個色選，溫柔又別具性感的顯色質地，薄塗、厚擦都能展現不同魅力，超高40%保養成分注入，簡直護唇膏層級，獨家罌粟花植萃立刻舒緩乾燥，黑色霧面設計搭配金色立體LOGO，拿出來補妝立顯高級。只要於上市購買2支唇膏（含1支奢華緞面釉惑唇膏），即可享有情挑誘光水唇膏精巧版1支。

＃媚比琳 超持久水光鎖吻唇釉，售價499元

▲NARS,YSL,媚比琳,I’M MEME,唇彩,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

「開架之王」媚比琳勇於挑戰科技極限，擺脫水光感唇彩普遍較不持久的特性，這次推出的全新「鎖吻棒」簡直突破常規，極顯色鏡面光感質地，塗抹完等待30秒，就立刻擁有悍死般的超持久唇色，高保濕蘆薈萃取，上妝同時呵護雙唇，打造24小時不斷電妝容。

＃I’M MEME 我愛唇欲水光唇釉，售價390元

▲NARS,YSL,媚比琳,I’M MEME,唇彩,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／品牌提供）

最懂女團唇色的I’M MEME向來以絕佳色感，輕鬆拿捏年輕女孩的心，一上市就熱賣的我愛唇欲水光唇釉，不擁有簡直跟不上流行，一抹打造玻尿酸等級澎潤美唇，恰到好處的自然顯色度，搭配半持久色調，一抹掌握初戀妝容。

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關鍵字：

NARS, YSL, 媚比琳, I’M MEME, 唇彩, 唇膏, 唇釉, 彩妝

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