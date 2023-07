秒速搞定底妝、遮瑕的「作弊氣墊」　讓妳10分鐘就能完妝變辣妹！

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

氣墊粉餅依舊是不少女孩上班、上課的好幫手,迅速上妝、不需要技巧,以下就盤點多款厲害的氣墊粉餅,手邊快用光的人立刻換新貨試試!

#I’M MEME 我愛神力氣墊粉餅,售價790元

不走韓系流行的水光肌膚,這次特別針對濕熱台灣市場設計,全新「小米餅」我愛神力氣墊粉餅,一拍就擁有8成高遮瑕粉體,柔霧妝效完全不厚重,重複上妝、局部遮瑕都超實用,而且不會黏頭髮,乾爽感妝容1秒擁有,完全不需要任何工具或是技巧,直接打造霧感肌膚,擺脫油光滿面。

#MAKE UP FOR EVER 晶漾防曬氣墊粉餅,售價1800元

專業彩妝品牌在2017年推出就很受到歡迎的晶漾防曬氣墊粉餅,終於在7月6日官網獨家回歸,輕透自然光感的妝效,直接跟上時下最夯「白開水妝容」,瑕疵自動隱形,又能凸顯肌膚些微光澤感,但卻不顯油光的半霧面妝效,用過立刻回不去。

#PONY EFFECT 零暗沉柔霧持久水氣墊,售價1380元

比一般氣墊粉餅更細膩的單品,不是以海綿釋放粉體,而是以高密度細柔網紗控制最恰當用量,超獨特「霜化粉科技」,添加40%水分以及相思樹胜肽、蘋果薄荷萃取,滿滿養膚成份提升肌膚保水度,又不會讓人感受到黏膩膚感,完美定格絕美底妝,台灣女孩也能輕鬆使用。