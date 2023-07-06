秒速搞定底妝、遮瑕的「作弊氣墊」　讓妳10分鐘就能完妝變辣妹！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

氣墊粉餅依舊是不少女孩上班、上課的好幫手，迅速上妝、不需要技巧，以下就盤點多款厲害的氣墊粉餅，手邊快用光的人立刻換新貨試試！

＃I’M MEME 我愛神力氣墊粉餅，售價790元

不走韓系流行的水光肌膚，這次特別針對濕熱台灣市場設計，全新「小米餅」我愛神力氣墊粉餅，一拍就擁有8成高遮瑕粉體，柔霧妝效完全不厚重，重複上妝、局部遮瑕都超實用，而且不會黏頭髮，乾爽感妝容1秒擁有，完全不需要任何工具或是技巧，直接打造霧感肌膚，擺脫油光滿面。

＃MAKE UP FOR EVER 晶漾防曬氣墊粉餅，售價1800元

專業彩妝品牌在2017年推出就很受到歡迎的晶漾防曬氣墊粉餅，終於在7月6日官網獨家回歸，輕透自然光感的妝效，直接跟上時下最夯「白開水妝容」，瑕疵自動隱形，又能凸顯肌膚些微光澤感，但卻不顯油光的半霧面妝效，用過立刻回不去。

＃PONY EFFECT 零暗沉柔霧持久水氣墊，售價1380元

比一般氣墊粉餅更細膩的單品，不是以海綿釋放粉體，而是以高密度細柔網紗控制最恰當用量，超獨特「霜化粉科技」，添加40%水分以及相思樹胜肽、蘋果薄荷萃取，滿滿養膚成份提升肌膚保水度，又不會讓人感受到黏膩膚感，完美定格絕美底妝，台灣女孩也能輕鬆使用。