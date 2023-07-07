《車貞淑醫生》媽寶老公掀討論潮　家庭主婦回歸職場需要多堅強

文／女子學

JTBC於2023年4月推出的周末連續劇《車貞淑醫生》，由《我們的藍調時光》嚴正化、《薛西弗斯的神話》金炳哲、《浪漫速成班》金美卿擔綱主演。若要說春夏韓劇最大黑馬，絕對得是《車貞淑醫生》，從首集僅4.9%不被看好的聲勢，隨著集數的播出而有穩定的成長，結局時繳出18.5%的驚人成績，可見劇迷對於車貞淑醫生的支持。

本劇講述為家人付出20年的家庭主婦車貞淑（嚴正化 飾），在一場大病之後認清了丈夫徐人浩（金炳哲 飾）的自私，決定在撿回一條命之後，重拾書本參加住院醫師資格考試，本就是醫學院資優生的她，渴望藉由重返職場，找回個人存在的價值。重返醫院的車貞淑，不僅對於高壓力的職場環境稍感力不從心，也知悉了徐人浩與崔勝熙（明世彬 飾）的不倫關係。

▲《車貞淑醫生》結局繳出18.5%的驚人成績。（圖／《車貞淑醫生》劇照，下同）



「這一次，我希望你們也支持我的夢想。」



車貞淑本是從醫學院畢業的頂尖人才，卻因為遇見徐人浩的關係，甘願成為相夫教子的家庭主婦，為家庭付出的20餘年，車貞淑並未對其有所不滿，甚至更以自己教育出來的兒女為傲。

車貞淑沒日沒夜的付出，得到的回報卻是急性肝炎，唯一能夠捐贈給她的丈夫徐人浩，卻在緊要關頭之際因為母親的勸阻，選擇不顧妻子的需求；眼見一切的Roy教授，對於徐人浩的自私是不屑一顧。

雖說本劇是以車貞淑回歸職場的奮鬥為故事主軸，但在劇迷之間最具討論聲量的，卻是由金炳哲所飾演的丈夫徐教授一角。對於婚姻不忠、總是想方設法妨礙車貞淑的徐人浩，又是個對母親言聽計從的媽寶，無疑是婚姻關係中的豬隊友，正當劇迷對他恨之入骨時，卻又會在車貞淑碰上危難時，以無厘頭的姿態挺身而出，反差的形象成為了本劇大部分笑料，絕對也是金炳哲演藝生涯的一大突破。

「我感激因為活著而能看見的一切事物，所以此時我相信我是幸福的。」



直到進入職場，車貞淑才明白原來丈夫的冷落，與前女友崔勝熙的出現大有關係，卻沒想到車貞淑竟是家中，最後一個知道這件事的人。明白一切真相的車貞淑，鐵了心向徐人浩提出離婚。看見早已心灰意冷的妻子，徐人浩展開了激烈的攻勢以求挽回；對車醫生抱有好感的Roy教授，也投入了對車貞淑的追求，兩人詼諧且滿是笑果的求偶手段，使車貞淑感到百般的不自在。

為家庭付出多年的女人，哪個不是曾經懷抱夢想的青春少女？就算是雙薪家庭，女方也因生育的關係，被迫影響職涯與人生規劃並非少數，在長期形成的觀念中，究竟造就了多少個車貞淑已是難以統計。

《車貞淑醫生》以趣味的高齡新鮮人奮鬥史吸引收視，故事所承載的則都是女人在名為「家」的牢籠，處處受限的艱辛；劇中主要角色並無徹頭徹尾的惡人，藉由那些潛藏於生活中的不平對待，更凸顯車貞淑的勇敢與堅強。

全劇共計16集並可於Netflix進行收視，車貞淑對於自我實現的勇敢追求，結合家庭關係與醫療職場的詼諧喜劇，絕對是不容錯過的挑劇好選擇！

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