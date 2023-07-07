管麟自曝離「小鮮肉」稱號越來越遠！穿john varvatos新作秒變帥氣輕熟男

▲管麟出席john varvatos早秋新品系列活動，連換2套服裝展現輕熟男魅力。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

紐約高級男裝設計師品牌john varvatos於6日舉辦2023早秋新品暨香水系列鑑賞活動，更邀來新生代男演員管麟站台演繹最新秋裝，他現場連換2套服裝展現不同風格魅力。大秀穿搭的同時，他也自曝離「小鮮肉」稱號越來越遠，開始改走輕熟男路線，笑說感謝john varvatos的邀請，讓他成熟感再提升。

以電視劇《飛魚高校生》打開知名度的管麟，有著帥氣臉蛋和精壯體格，出道以來常被稱為「小鮮肉」，而如今步入30+世代的他，隨著演藝經歷的累積，近一兩年來也陸續開始走輕熟男的路線，他也笑說「現在慢慢的可以接受自己不再被稱為小鮮肉。」連帶著私下穿著也開始喜歡有點成熟但又帶有休閒風格的穿搭，像是當天示範的2套john varvatos早秋穿搭他就很喜歡。

首先活動前他先穿著合身黑色皮革襯衫搭配白色牛仔褲，簡約穿搭配戴上骷顱造型手環、項鍊等粗獷風格的925純銀飾品，大展率性魅力；記者會時則換上米色格紋西裝套裝，內搭素色白T，頸部更以米色及灰綠色紮染絲巾疊搭作為小巧思，為造型增添層次感和亮點。

擅長將美式搖滾靈魂融入服裝設計中的john varvatos，2023早秋新品系列以冥想思維為靈感，以經典皮革和亞麻質感為系列定調，搭配朦朧色調平衡著全新風格，包含以優雅的土地色為基調，褪色的藍色、酒紅和陰影中的黃色燃點整個系列，再配上灰麟和土色系增加柔和度，重新詮釋出飄渺優雅的時尚風範。

除了服裝，john varvatos的香氛也擁有許多愛好者，以美式搖滾為靈感的「經典工匠系列」也推出全新香氣。管麟就透露自己很喜歡味道比較中性、又不會太過濃烈的「Artisan工匠藤編淡香水」，帶有淡淡薰衣草香的木質調香味，讓他大推「感覺男生女生都適合」。

▲婁峻碩（右）、吳卓源受邀演繹BOSS Le Petit Prince七夕限定新品。

而婁峻碩、吳卓源兩人則是受邀演繹BOSS X Le Petit Prince聯名系列，經典作品《小王子》誕生80周年，蘊含愛意的故事為世人帶來無數感動，品牌則聚焦小王子與狐狸標誌性圖案帶來中性設計單品，涵蓋T恤、POLO衫等。對於本系列單品，婁峻碩點名最愛的就是T恤，很適合出外運動穿著，還擁有《小王子》經典台詞在上面，他浪漫介紹：「代表一種你就是我唯一的摯愛的感覺」。