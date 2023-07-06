Swatch霸氣錶異材質絕配　5色高調出擊

▲饒舌歌手阿夫SUHF（左起）、E1and、Gummy B現身Swatch西門形象店，示範最新BIG BOLD IRONY系列腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch位於台北西門町商圈的西門形象店，今嶄新開幕，由新生代饒舌歌手阿夫SUHF、Gummy B、E1and戴上最新BIG BOLD IRONY系列腕錶，展現年輕世代品味與活力，新錶最大突破是第一次採用不鏽鋼材質結合BIOCERAMIC生物陶瓷，異材質結合讓霸氣錶款更顯層次感，展現大膽前衛的風格。

▲Swatch西門形象店嶄新登場。





▲Swatch BIG BOLD IRONY果漾紅腕錶，5,950元。

▲Swatch BIG BOLD IRONY系列首波上市5款腕錶，單只5,950元。

BIG BOLD IRONY系列將分兩波發表新作，Swatch首波發表的腕錶採鏤空面盤設計，藉由面盤、錶圈及內部機芯構成立體的視覺效果，錶殼、錶冠、錶圈以不鏽鋼打造，底蓋則是BIOCERAMIC生物陶瓷製成，搭配壓印紋理的橡膠錶帶，流露休閒時尚氣息，共有暗夜黑、迷霧藍、果漾紅、薄荷綠、個性黃等5種顏色款式。

▲G-SHOCK之父伊部菊雄將於7月29日來台參加G-SHOCK 40周年生日派對與粉絲同歡。（圖／G-SHOCK提供）

CASIO旗下同樣深受新世代追捧的G-SHOCK，將於7月28日舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」音樂派對直播活動歡慶40周年，邀請台灣代言人孫盛希、饒舌歌手莫宰羊、嘻哈潮流歌手婁峻碩、小卡比 Aka 嘻哈財神爺與DJ 賴皮MR.SKIN參與盛會，更令錶迷興奮是G-SHOCK之父伊部菊雄將於29日現身見面會，與台灣粉絲同慶強悍錶款40歲周年。