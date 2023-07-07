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營養師曝憂鬱症「6大致病原因」，「3種營養素」能穩定情緒

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▲▼營養師：「3種營養素」幫忙穩定情緒 。（圖／Pexels）

▲身處憂鬱之下，更該挑選對的飲食。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，不少人被憂鬱症所苦，營養師高敏敏分享，憂鬱症不只會影響心情，身體也會被影響，所以穩定情緒是一件很重要的事，想要改善憂鬱可以從飲食下手。

營養師高敏敏點出憂鬱症6大致病因素，呼籲大家都要提高警覺，並多攝取穩定情緒營養素。

1.直系血親曾有憂鬱症

2.經歷生活重大變化：如破產、生活計劃被打亂等

3.經歷壓力事件/創傷：例如親人去世

4.服用特定藥物：應跟專科醫師確認此藥物適不適合憂鬱症食用

5.罹病原因：如癌症、中風、慢性疼痛等 都有可能衍生憂鬱症機率

6.使用成癮物質或酒精：如酒精、香菸等

#陽光維生素D

當身體缺乏維生素D時，會感到焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽，若是沒有陽光的日子，就用吃的補充吧！

▲▼營養師：「3種營養素」幫忙穩定情緒 。（圖／Pexels）

#色氨酸

色氨酸是製造快樂賀爾蒙血清素，能改善大腦壓力，像是牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

#維生素B群

維生素B群是維持神經系統運作，最重要的維生素，營養師建議可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

▲▼營養師：「3種營養素」幫忙穩定情緒 。（圖／Pexels）

#Omega3脂肪酸

Omega3脂肪酸能減緩憂鬱、延緩腦部退化，深海魚像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

高敏敏也提醒，建議有憂鬱症的朋友，甜點、炸物、加工品要少吃，雖然吃完會覺得療癒，但長期仰賴這些食物，憂鬱症的機率會繼續增加，再加上咖啡因、糖、加工食品都會讓人越吃越神經質。

關鍵字：

憂鬱症, 憂鬱, 營養師, 飲食

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