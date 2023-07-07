熱帶花園酒吧Finch Taipei落腳忠孝復興　結合無菜單日料打造獨特風味

▲金普頓大安Finch Taipei酒吧隱藏在熱帶花園之後。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

來自馬來西亞吉隆坡熱門酒吧Finch，海外首間分店正式落腳台北忠孝復興金普頓大安酒店，延續熱帶南洋風情特色，結合無菜單日料「壽司星Sushi Hoshi」，以有別於本店的精緻元素，打造擁有熱帶花園與日式典雅的異趣空間，店內甚至還有粉色系叢林，帶點絢麗且迷幻的興味。

Finch品牌創立於馬來西亞吉隆坡，Finch一詞源自斑胸草雀，又被稱珍珠鳥，擁有色彩絢麗的羽毛，歌聲如童話故事般動聽而廣受歡迎。Finch Taipei以「城市中的隱世夢幻花園」為主題，不論是空間設計，還是餐食酒飲等皆融入夢幻的元素，且鳥的圖騰處處可見，無論是窗上或牆上的曲線，或是牆上羽毛般的圖形，以及日料桌上的筷架。

夢幻元素延伸的酒品本身，店內推出代表Finch Taipei風格與故事主題的六種調酒，分別訴說著賓客從踏入夢幻之境的探索、追尋、熟識、迷戀等不同階段，藉由啜飲主題沈浸式體驗，另引進Carbon香檳、頂級龍舌蘭酒Clase Azul Reposado等稀少的藏酒，提供消費者更多選擇。

來台10年、日料「旬採鮨処」前板前長星浩一坐鎮新品牌「壽司星Sushi Hoshi」，以30年無菜單料理的資歷，主打在傳統日料精神中追尋精緻的創新，同樣在料理中結合法餐、中華料理等特色技法，以高端訂製無菜單料理的方式，提供客戶不一樣的味覺體驗。

僅提供10席座位的「壽司星Sushi Hoshi」採全預約制，並配有專人VIP極致的顧客管理，紀錄客人的飲食習慣與喜好，達到絕不重複的精緻餐飲精神，一期一會，採用百分百日本進口漁產，搭配季節特色食材與在地時蔬。午餐定價為每位2,800元起；晚餐定價每位6,800元起，並提供熟客無預算限制的客製化餐宴服務，還能自由選擇用餐時段。

「壽司星Sushi Hoshi」的用餐體驗也與Finch Taipei酒吧風格相映成趣，不但在裝潢上引入時髦的酒吧元素，星浩一打造的各式季節菜餚也有些許同中求異的味道，利用拿手的甲魚食材做成高湯，引入茶碗蒸呈現膠質與香氣並存，手法嫻熟地握壽司除新鮮魚貨外，另點綴昆布絲、細心調製的甜醬油，讓平衡的底味，增加較為突出、卻不被干擾的特色。

▲壽司星膠原蛋白茶碗蒸（左），以甲魚高湯帶出鮮美膠質與香氣；白身魚薄造風味清爽，淡雅清香。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

▲握壽司佐以足夠份量的昆布，凸顯整體風味，箱壽司則以昆布薄片畫龍點睛。

為配合夏日口感，採用北海道和牛菲力中段、油花少無筋部位，以舒肥方式留住軟嫩肉香，卻不覺厚重膩口，連在日料容易淪為一般口味的味增湯，也適度加入柚子皮，將紅味增的鹹度轉化成清香餘韻，最後以燕麥咖啡冰淇淋，搭配日本最中餅回復味覺口感，結束一場美食夢境，毫不馬虎。

▲海膽拌飯採用頂級紫海膽、2種馬糞海膽營造層層堆疊，濃郁滑順的風味。

▲炭烤和牛菲力佐金山寺味增，選用油少部位凸顯細嫩肉質，搭上京味增襲來風雅；味增湯以柚子皮畫龍點睛，剛好的份量拿捏令人印象深刻。

開幕期間，Finch Taipei酒吧從7／11至9／11，特別推出威士忌、蘭姆酒、龍舌蘭酒全時段買一送一優惠，每天下午Happy Hour時段（17:00-20:00）啤酒買一送一，每天17:00-22:00單點Omakase調酒系列即贈薯條一份，單點香檳調酒即贈生蠔一顆。

日本啤酒品牌ASAHI SUPER DRY，今夏迎來上市37年首次全面升級，強調以經典的暢快口感為基礎，優化技術並強化香氣，為讓台灣消費者實際體驗，也在台北南西商圈設置「NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧」，邀請上班族在下班小酌抒發壓力。

NEW ASAHI SUPER DRY潮流快閃吧以「Modern Japan潮流日本」為概念，即日起至7／31止，現場提供全面升級的現壓生啤酒，還可搭配乾杯燒肉、鼎旺麻辣鍋、師園鹽酥雞、通庵熟成咖喱，聯手提供的經典小食，還設有VR體驗區，讓體驗者能秒飛日本，身歷其境ASAHI SUPER DRY生產現場。

品牌表示，活動期間也同步串聯台北南西中山商圈10家精選餐廳，推出啤酒、餐酒組合等多重優惠。此外在全台指定餐廳，也有進行限時買一送一活動，即起至8／31期間購買ASAHI SUPER DRY系列商品，憑發票登錄LINE官方帳號集點，可兌換品牌限量禮盒、高雄洲際酒店住宿劵等贈品。

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