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夏季水果藏「熱量陷阱」！營養師提醒荔枝尤其不能空腹吃

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▲▼營養師提醒荔枝尤其不能空腹吃。（圖／Unsplash）

▲荔枝糖分高，適量吃就好。（圖／Unsplash，以下同）

夏季正是水果盛產的季節，營養師余朱青指出，很多受歡迎的水果像是芒果、火龍果、鳳梨很受歡迎，那麼水果應該如何聰明攝取，才不怕吃進太多糖分呢？讓營養師一次教會你。

#芒果

夏季的代表性水果之一，就是芒果，以愛文芒果來說，每100克約有42大卡，富含維生素C、維生素A和膳食纖維。，能增強免疫力、促進消化和維護眼睛健康。

▲▼營養師提醒荔枝尤其不能空腹吃。（圖／Unsplash）

#火龍果

以紅肉火龍果來說，每100克約有50大卡。富含膳食纖維、豐富的胡蘿蔔素、花青素以及維生素、礦物質。幫助提升免疫力幫助代謝消水腫、維持順暢的好幫手。

#鳳梨

每100克鳳梨約有53大卡，富含維生素B群、C和鎂、錳、鐵、鉀等礦物質。鳳梨中的鳳梨酵素，能清理腸胃及幫助消化。不過營養師建議腸胃不佳的朋友不要空腹吃鳳梨，以免產生胃腸不適。

▲▼營養師提醒荔枝尤其不能空腹吃。（圖／Unsplash）

#西瓜

西瓜清涼解渴，多汁可口。每100克西瓜約有33大卡，富含茄紅素、β胡蘿蔔素及維生素A等。可以幫助抗發炎、抗老化等等，但是因為水分含量高，腎功能差的人要適量。

#荔枝

以玉荷包來說，每100克約有68大卡，含有豐富的維生素C等。荔枝好吃，不過熱量與甜度都很高，一定不要過量食用，尤其不能空腹吃，以免造成低血糖。

營養師余朱青最後也提醒，夏季是品嘗水果好時機，不過因為大多水果糖分高，提醒在滿足味蕾時，吃多少也要拿捏好，享受美食不要過量，以免造成身體負擔。

關鍵字：

夏季水果, 熱量, 糖分

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